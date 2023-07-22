CHP: Halk TV’yle tüm ilişkimiz sona ermiştir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Halk TV’yle ilişkilerini sona erdirdiklerini duyurdu.

CHP’li Erdem, yazılı açıklamasında, şunları kaydetti:

“Halk TV isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay denetimine tabi; 01.01.2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir.”

Sözleşme kapsamında CHP’nin grup toplantıları, grup başkan vekili açıklamaları canlı yayınlanıyordu. Benzeri bir sözleşme CHP ile KRT ve Tele1 arasında da var.

CHP vekili avukat Çağlar Çağlayan tarafından Ankara 54’üncü Noterliği’ne verilmek üzere hazırlanan fesihnamede sözleşmenin ilgili maddesi uyarınca daha önce varsa imzalanmış tüm sözleşmelerin zaten sonlandığı hatırlatıldı.