İBB’nin yeni taksi teklifi 15’inci kez reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kente 3 bin yeni taksi getirme teklifi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında reddedildi.

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İstanbul’da 1990’dan bu yana taksi sayısı değişmedi. Toplamda 17 bin 395 taksi plakası var. Bu rakama bugüne kadar sadece Şile ve Çatalca’da çalışan 211 bordo renkli taksi eklendi.

Taksi sayısındaki yetersizliğe, istikamet beğenmeyen ya da dolandırmak için turist arayan şoförler eklenince İstanbulluların özellikle son yıllarda taksi için kaldırdığı el çoğu zaman boş dönüyor.

İBB kentteki taksi sorunu çözmek için 5 bin yeni taksi projesi hazırlamış ama İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında bu proje İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu ve sarı taksi plaka sahiplerinin talepleri doğrultusunda 14 kez reddedilmişti.

Sayının düşürülmesi yetmedi

İBB daha önce konuya dair çeşitli çözümler bulmak isterken farklı öneriler de sunmuştu.

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce başkanlığında toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle toplandı.

Toplantıda İBB’nin 3 bin yeni taksinin ihdas edilmesi teklifi reddedildi.

İBB daha önce 5 bin taksi eklenmesini teklif ediyordu.

Belediye bu bağlamda 402 minibüsü taksiye çevirmişti.