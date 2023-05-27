Akşam Postası / 27 Mayıs 2023

Kılıçdaroğlu: Sandık görevlilerimizi yalnız bırakmayın

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sandık müşahitlerinin yalnız bırakılmamasını isteyerek, kazanacaklarını vurguladı.

Demirtaş: Bu eli havada bırakmayın kardeşlerim

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, yarınki seçimin son seçim olabileceğine dikkat çekerek millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy istedi.

Kılıçdaroğlu, maçları TRT’de şifresiz yayınlatacak

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, maçları şifresiz olarak TRT’de yayınlatacağını söyledi.

Yurt dışında kullanılan oy sayısı 1 milyon 920 bini geçti

Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 920 bini aştı.

Kılıçdaroğlu engellenen çiftçi mesajını paylaştı

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, çifçilere atmak istediği ama engellenen mesajını sosyal medyada paylaştı.

Daron Acemoğlu: Türkiye ekonomisi 1990’lara geri dönüyor

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) Prof. Dr. Daron Acemoğlu, ekonomideki sorunların temelinde azalan rezervlerin olduğunu belirtirken ‘kolay bir çıkış yolu’ görmediğini söyledi.

Ümit Özdağ: Türkiye’nin güvenliği için yürütmede olacağız

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye’nin güvenliği için yürütmede yer alması gerektiğini belirterek, bu konuda millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’yla mutabık olduklarını söyledi.

Ekonomide ‘Erdoğan’ senaryosu: Mart 2024 sonrası karanlık

Fortuna Capital’ın kurucusu ekonomist Altuğ Özaslan, cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanması durumunda doların kısa sürede 25-26 seviyesine yükseleceğini ve radikal önlemler alınacağını öngördü.

İmamoğlu: 28 Mayıs ‘Ya Kanal ya İstanbul’ seçimidir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, yarın düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminin ‘Ya Kanal ya İstanbul’ seçimi olduğunu söyledi.

Hükümette ekonomi politikaları hakkında ‘görüş ayrılıkları’

Hükümet yetkilileri, mevcut ekonomi modeline devam edip etmeme konusunda görüş ayrılıklarının olduğunu söyledi.

Kaftancıoğlu Soylu’ya yanıt verdi: Sana bile hakaret etmiyorum bitanesi

CHP İstanbul İl Başkanın Canan Kaftancıoğlu, polislere hakaret ettiğini öne süren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Sana bile hakaret etmiyorum bitanesi” diye yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu: Saray merakım yok, sizin gibi yaşayacağım

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Saraylarda oturmak gibi bir merakım yok. Sizler gibi yaşayacağım ve sorunlarınızı çözeceğim” dedi.