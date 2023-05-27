Kılıçdaroğlu engellenen çiftçi mesajını paylaştı

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, çifçilere atmak istediği ama engellenen mesajını sosyal medyada paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu. (CHP)

Seçim döneminde başta AKP’den vekil adayı olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere birçok cumhur ittifakı adayı, yurttaşlara SMS göndererek propaganda yaptı.

Kılıçdaroğlu da dün yurttaşlara gönderdiği mesajda “Kredi kartı borcunuzun faizi tamamen silinecek ve anapara 36 ay taksitlendirilecek” demişti.

BTK, tüm GSM operatörlerine yazı göndermiş, mesaj yoluyla propagandanın yasak olduğunu ‘hatırlamıştı.’ Kılıçdaroğlu, bunun üzerine “Tümüyle karartma altındayım” notuyla video paylaşmıştı.

Kılıçdaroğlu, paylaştığı yeni mesajda şunları kaydetti:

“Tüm çiftçilerimize bu mesajı SMS ile gönderecektim ama engel oldular. Size Söz! Buğday taban fiyatı, fark pirimi dahil en az 13 TL olacak. Haydi bu müjdeyi, tüm çiftçilerimize ulaştıralım.”