Kılıçdaroğlu: Kredi kartı borcunuzun faizi tamamen silinecek

76. Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarışan 21 filmin gösterimi yarın tamamlanıyor. Aralarında Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Kuru Otlar Üstüne’ filminin de olduğu yapımlarla ilgili eleştirileri önceki günlerde yayınladık. 27 Mayıs akşamı düzenlenecek ödül töreni öncesinde, beş yarışma filmine daha yakından bakıyoruz.