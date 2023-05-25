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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu: Kredi kartı borcunuzun faizi tamamen silinecek

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kredi kartı borcunuzun faizi tamamen silinecek ve anapara 36 ay taksitlendirilecek” dedi.

Fotoğraf: CHP

Kılıçdaroğlu, yurttaşlara gönderdiği kısa mesajda şunları dedi:


*Sevgili vatandaşım, borç harç evini geçindirmeye çalıştığını biliyorum. İktidara gelir gelmez, bireysel kredi kartı borçlarınız için kesin çözüm üreteceğim. Erdoğan’ın sebep olduğu ekonomik buhran yüzünden birikmiş kredi kartı borçlarınızı, devletimizin hazinesi, bankalardan devralacak.

*Kredi kartı borcunuzun faizi tamamen silinecek ve anapara 36 ay taksitlendirilecek. Böylece yüz binlerce vatandaşımız, bu yükün altında ezilmekten kurtulacak, rahat bir nefes alacak, borç batağı yüzünden yuvalar yıkılmayacak.

*Unutmayın, 28 Mayıs seçimi, bu ağır borçlardan kurtulma veya ülkece borç batağına saplanma referandumudur! Vatanını seven sandığa gelsin.

Kılıçdaroğlu, daha sonra konuyu detaylandırdığı bir video paylaştı.

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