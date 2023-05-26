Kılıçdaroğlu: Telekomünikasyon şirketleri gazetecilere SMS atmamı engelliyor

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Telekominikasyon şirketleri gazetecilere SMS atmamı engelliyor” dedi.

Görsel: Twitter

Seçim döneminde başta AKP’den vekil adayı olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere birçok cumhur ittifakı adayı, yurttaşlara SMS göndererek propaganda yaptı.

Kılıçdaroğlu da dün yurttaşlara gönderdiği mesajda “Kredi kartı borcunuzun faizi tamamen silinecek ve anapara 36 ay taksitlendirilecek” demişti.

BTK, bugün tüm GSM operatörlerine yazı göndermiş, mesaj yoluyla propagandanın yasak olduğunu ‘hatırlamıştı.’ Kılıçdaroğlu, bu SMS’in emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili olduğunu söylemişti.

Kılıçdaroğlu, Twitter’da “Tümüyle karartma altındayım” notuyla paylaştığı videoda şunları dedi: “Sürekli iftiralar, yalanlar, komplolar, sandıklarda tuhaflıklar, müşahitleri yasaklama çabaları, Babala TV’yle ilgili korkunç bir yalan kampanyası, montaj videolar, mobil ekranlarımızı yasaklamalar… Şimdi de gazetecilere programımızı duyuracağım kısa mesajı atamıyorum. Telekomünikasyon şirketleri gazetecilere SMS atmamı engelliyor. Tümüyle karartma altındayım.

Soruyorum Erdoğan: Seçime mi girmeyeyim? Bu mu istediğin? Türkiye’de seçim yapılamıyor. Korkak bu adam korkak. Bir korkak yüzünden ülke gidiyor. Seçim yapılamaz duruma geliyor. Ne istiyorsun bu ülkeden korkak adam?”

Kılıçdaroğlu’nun bahsettiği engellenen SMS şu: “CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam FOX TV canlı yayınında, Liderler FOX’ta programının konuğu olacak; Gazeteciler İlker Karagöz, Doğan Şentürk, Selçuk Tepeli, Tülay Ünal Öçten ve Engin Yılmaz’ın sorularını yanıtlayacak. (Saat: 22.00)”