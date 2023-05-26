Kılıçdaroğlu: BTK, EYT mesajımızı engelledi

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili SMS’lerini engellediğini söyledi.

Görsel: Twitter

Seçim döneminde başta AKP’den vekil adayı olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere birçok cumhur ittifakı adayı, yurttaşlara SMS göndererek propaganda yaptı.

Kılıçdaroğlu da dün yurttaşlara gönderdiği mesajda “Kredi kartı borcunuzun faizi tamamen silinecek ve anapara 36 ay taksitlendirilecek” demişti.

BTK, bugün tüm GSM operatörlerine yazı göndermiş, mesaj yoluyla propagandanın yasak olduğunu ‘hatırlamıştı.’

Kılıçdaroğlu, Twitter’dan paylaştığı videoya şu notu düştü: “Erdoğan’ın zulmü ve yasakları varsa, benim de vicdanına güvendiğim halkım var. Beni ister sevin ister sevmeyin, ama bu videomu herkese yayın, gösterin, anlatın. EYT’den hakkını alamayanların ve sebebi ne olursa olsun bu ülkede mağduriyet yaşayan kim varsa hakkını geri vereceğim!”

‘EYT’deki adaletsizliği bitireceğim‘

Kılıçdaroğlu, videoda BTK’nın EYT’lilerle ilgili mesajını engellediğini söyleyerek mesajda yazanları söyledi: “EYT’de çifte standart son bulacak. 8 Eylül 1999’da sigortalı olan emekliliğe hak kazanıyor ama bir gün sonrasında sigortalı olan tam 17 yıl sonra emekli olabiliyor. EYT’deki bu adaletsizliği bitireceğim. Vatanını seven sandığa gelsin.”

Kılıçdaroğlu, paylaşımın altına bu videonun yer aldığı bir bağlantı bırakarak herkesin rehberine göndermesini istedi.