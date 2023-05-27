Yurt dışında kullanılan oy sayısı 1 milyon 920 bini geçti

Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 920 bini aştı.

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Yurt dışında ilk turda oy verme işlemi 28 Nisan’da başlamış ve 9 Mayıs’ta sona ermişti. Birinci turda 1 milyon 817 bin 10 kişi oy kullanmıştı. Oyların yüzde 57,47’sini cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan, yüzde 39,57’sini millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu almıştı.

20 Mayıs’ta başlayan yurt dışı temsilciliklerdeki oy verme işlemi 24 Mayıs’ta sona ermişti. Gümrüklerdeyse oy verme işlemleri sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) edinilen bilgiye göre saat 16.00 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 920 bin 53’e ulaştı.

Gümrüklerde oy verme işlemi, yarın saat 17.00’de sona erecek.