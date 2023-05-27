Kılıçdaroğlu: Sandık görevlilerimizi yalnız bırakmayın

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sandık müşahitlerinin yalnız bırakılmamasını isteyerek, kazanacaklarını vurguladı.

Kemal Kılıçdaroğlu. (Twitter)

Kılıçdaroğlu, “Sandık müşahitlerimize dokundurtmayız!” notuyla bir video paylaştı. Sandık müşahitlerine baskı kurulacağını belirten, bu nedenle destek istedi.

“Oy kullandığımız sandığın başında olalım” diyen Kılıçdaroğlu, devamında şunları kaydetti:

“Oy sayımını izleyelim, ıslak imzalı tutanakları kontrol edelim. Fotoğrafını, videosunu çekelim. Sadece bir adım kaldı. Ne dedik? Senin oyun onun boyunu aşacak. İlk turda salladık, yarın kazanacağız. Müşahitlerimize asla dokundurtmayacağız. Vatanını seven sandığa gelsin”