Kılıçdaroğlu, maçları TRT’de şifresiz yayınlatacak

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, maçları şifresiz olarak TRT’de yayınlatacağını söyledi.
14 Mayıs’ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde herhangi bir adayının yüzde 50’nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı. İkinci turda cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan’la millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.
Kılıçdaroğlu, seçilmesi durumunda imzalayacağı ilk kararnamelerden birinin maçların şifresiz TRT’de yayınlanmasıyla ilgili olacağını dile getirdi.
Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Seçimi kazandıktan sonra, ilk imzalayacağım kararnamelerden biri, maçların artık şifresiz olarak TRT’de yayınlanmasını sağlamak. Milletin küçücük zevklerini bile çaldılar. Böylece milleti TRT’yle de barıştıracağım ve TRT gerçekten milletin kanalı olacak.”