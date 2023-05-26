BTK, Kılıçdaroğlu’nun SMS’inden sonra mevzuatı ‘hatırladı’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gönderdiği SMS’ten sonra, mesaj yoluyla propagandanın yasak olduğunu ‘hatırladı.’

Fotoğraf: CHP

Seçim döneminde başta AKP’den vekil adayı olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere birçok cumhur ittifakı adayı, yurttaşlara SMS göndererek propaganda yaptı.

Kılıçdaroğlu da dün yurttaşlara gönderdiği mesajda “Kredi kartı borcunuzun faizi tamamen silinecek ve anapara 36 ay taksitlendirilecek” demişti.

‘Yetkilendirme iptali’ uyarısı

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu’nun imzasının yer aldığı, yazı bugün tüm GSM operatörlerine gönderildi.

Yazıda, Yüksek Seçim Kurulu’nun 15 Mart 2023 tarihli kararında yer alan, ‘Vatandaşların elektronik posta adreslerine, taşınabilir ya da sabit telefonlarına görüntülü, sesli veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılmasının yasak olduğu’ hükmü hatırlatıldı.

GSM operatörlerinin mevzuata harfiyen uyması istenerek şunlar dendi: “Şirketinizce ilgili mevzuata aykırı bir SMS gönderiminin yapıldığı veya arama yaptırıldığının tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat çerçevesinde yetkilendirme iptali dahil kurumumuzca gerekli tüm işlemlerin yapılacağı hususunda bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.”

MHP’liler yasağı delip sahte bilgi yaymıştı

14 Mayıs seçimlerine saatler kala MHP’nin Manisa milletvekili adayları yurttaşlara kısa mesaj yağdırmış, millet ittifakı hakkında sahte bilgilere yer vermişti.