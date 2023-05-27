İmamoğlu: 28 Mayıs ‘Ya Kanal ya İstanbul’ seçimidir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, yarın düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminin ‘Ya Kanal ya İstanbul’ seçimi olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Twitter / Meral Akşener

14 Mayıs’ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde herhangi bir adayının yüzde 50’nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı. İkinci turda cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan’la millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.

Erdoğan dünkü ATV ve A Haber ortak yayınında Kanal İstanbul projesinin muhalefet tarafından engellendiğini belirterek “Kanal İstanbul’un her iki yakasında da lüks konutlar yapılacak. Pazar günü neticeyi alalım Kanal İstanbul’la ilgili adımları atacağız” demişti.

Bunun üzerine İmamoğlu’ndan Kanal İstanbul mesajı geldi. İmamoğlu yarınki seçimin ‘Ya Kanal ya İstanbul’ seçimi olduğunu dile getirdi.

İmamoğlu Twitter’da şunları söyledi: “Nerede çılgın proje? 2011’den beri Kanal İstanbul belasının peşinden gidenler, bu seçimde projelerini unuttu. Siz unutmayın, kıymetli İstanbullular. Kentimiz için 28 Mayıs seçimi ‘Ya Kanal ya İstanbul’ seçimidir. İstanbul’a bu kötülüğü yaptırmayalım. Milyonlarca yeni nüfus, daha çok trafik, daha çok bina, susuzluk, yok olan doğa, heba edilen milyarlar. Kentimizi bu çılgınlıktan korumak için sandıklara gidelim.”