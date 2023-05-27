Demirtaş: Bu eli havada bırakmayın kardeşlerim

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, yarınki seçimin son seçim olabileceğine dikkat çekerek millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy istedi.

Selahattin Demirtaş. Fotoğraf: HDP

14 Mayıs’ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde herhangi bir adayının yüzde 50’nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı. İkinci turda cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan’la millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.

Birkaç gündür sandığa gidilmesi için çağrılarda bulunan Demirtaş, bunu yineleyerek Kılıçdaroğlu’na oy istedi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Demirtaş, şunları söyledi: “Yarın dünyanın sonu değil ama demokrasinin de ekonominin de sonu olabilir. Yarın kıyamet günü değil ama son seçim olabilir. Türkiye’ye barış ve refah sözü veriyoruz; kardeş eli uzatıyoruz. Bu eli havada bırakmayın kardeşlerim. Kılıçdaroğlu’a oy verin, Türkiye nefes alsın.”