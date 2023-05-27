Tolga Çevik’ten Kılıçdaroğlu’na destek: Oyumuz da gönlümüz de sizinle

Komedeyen Tolga Çevik, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na desteklerini iletti.

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Önceki günlerde de komedyen Cem Yılmaz, Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini belirtmişti.

Tolga Çevik de Twitter hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti: “Sayın Kılıçdaroğlu oyumuz da gönlümüz de sizinle.”

Çevik ayrıca eşi Özge Yılmaz Çevik’in şu paylaşımını alıntılayarak, kalp işareti koydu: “Sevgili kadın seçmen dostlar, Özgürlük her şeyden daha pahalı! Kendi kıymetinin, saygıyı hakettiğinin farkında ol lütfen. Türkiye Cumhuriyeti tek, dünyada kadına verdiği kıymetle de tek. Oyum, ülkemin kurucusuna, bana seçme hakkı veren Atatürk’e bir teşekkür gibi olacak.”