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Yaramazlara biraz batar!

Cem Yılmaz: İkinci turda da oyum Kemal başkana

Komedyen Cem Yılmaz, ikinci turda da millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini duyurdu.

Cem Yılmaz. (AA)

Cumhurbaşkanlığı seçimi hiçbir adayın yüzde 50+1’i bulamaması nedeniyle ikinci tura kalmıştı. İlk turda Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini açıklayan Cem Yılmaz’dan benzer bir paylaşım geldi.


Yılmaz’ın açıklaması şöyle:

“Sürpriz! İkinci turda oyum Kemal başkana. Siyasetten hoşlanmamak ile vatandaşlık görevi sorumluluğu aynı şey değil. Gençler en önemli vatandaşlık görevinizi lütfen yerine getirin oy kullanın. Sandık başında görevli ter döken tüm fedakar arkadaşlarımıza da ayrıca kolaylıklar diliyor bin teşekkür ediyorum.”

Cem Yılmaz: Ben, Kemal başkan diyorum

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