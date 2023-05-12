Cem Yılmaz: Ben, Kemal başkan diyorum

Komedyen Cem Yılmaz, oyunu millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini söyledi.
14 Mayıs’taki genel seçimlere iki gün kaldı.
Cem Yılmaz, Twitter’dan şunları yazdı: “‘Abi oyunu kime vereceksin biz de ona atalım’ diyorsanız, Ben Kemal başkan diyorum… Başarılar dilerim Kemal Başkan @kilicdarogluk… Sevgili gençler lütfen oy vermeyi unutmayın, ihmal etmeyin.”
- Çok okunanİmamoğlu: Bu millet senden korkmaz, Üsküdar da bizim at da bizim
- Çok okunan85 yıllık araştırma ortaya koydu: Emekliler mutsuz ama çalışmamaktan değil
- Çok okunanErdoğan, montajı yutturmaya çalışınca Kılıçdaroğlu gençleri uyardı
- Çok okunanEinstein ve Hawking’i geride bıraktı: Yüzyılın en büyük dehalarından biri olmaya aday
- Çok okunanKılıçdaroğlu: Vallahi de billahi de her şey çok güzel olacak
- Çok okunanAKP ‘sistem’ kurmuş: Sonuçları ilk önce Erdoğan öğrenecek