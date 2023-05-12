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Yaramazlara biraz batar!

Cem Yılmaz: Ben, Kemal başkan diyorum

Komedyen Cem Yılmaz, oyunu millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini söyledi.

Fotoğraf: AA

14 Mayıs’taki genel seçimlere iki gün kaldı.


Cem Yılmaz, Twitter’dan şunları yazdı: ‘Abi oyunu kime vereceksin biz de ona atalım’ diyorsanız, Ben Kemal başkan diyorum… Başarılar dilerim Kemal Başkan @kilicdarogluk… Sevgili gençler lütfen oy vermeyi unutmayın, ihmal etmeyin.”

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