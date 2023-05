Kılıçdaroğlu: Saray merakım yok, sizin gibi yaşayacağım

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Saraylarda oturmak gibi bir merakım yok. Sizler gibi yaşayacağım ve sorunlarınızı çözeceğim” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu. (ANKA)

Kılıçdaroğlu, bugün Ankara’da CHP Aile Destekleri Sigortası Buluşması’nda konuştu. Öne çıkanlar şöyle:

*Hakkın, hukukun ve adaletin olması için her evde huzurun, bereketin olması lazım. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, her annenin severek evladını doyurduğu bir düzeni inşa ettiğimizde bu ülkede adalet var demektir. Eğer bir çocuk yatağa aç giriyorsa, anne beslenme çantasına bir şey koyamıyorsa o ülkede adalet yok demektir. Benim bütün hedefim, bu ülkeye adaleti getirmek ve her evde huzurun her evde bereketin olmasını sağlamaktır.

*Neden sosyal devlet diyoruz? Sosyal devlet, geliri olmayan veya düşük gelirli vatandaşına hizmet eden devlet demektir. Hiç kimsenin aç ve açıkta kalmadığı herkesin işinin gücünün olduğu bir devlete biz sosyal devlet diyoruz.

*Her evde asgari bir gelir güvencesinin olması lazım.

*Benim saraylarda oturmak gibi bir merakım yok. Sizler gibi yaşayacağım. Mütevazı yaşayacağım. Sizin gibi yaşayacağım ve sizin sorunlarınızı çözeceğim. Eğer bir çocuk yatağa aç giriyorsa ben niye siyaset yapıyorum. Siyaset, toplumu huzurlu kılmaktır.

*Eğer evde bir engelli varsa, anne çalışamıyor; eğer bir yaşlı varsa ve anne yaşlıya bakıyorsa o zaman o annenin yaşlıya engelliye bakan annenin sosyal güvenlik primini devletin yatırması lazım. Yeri zamanı geldiğinde o ev kadını emeklilik hakkına kavuşmalı ve onun da emeklilik hakkı olmalı. Benim sözüm var hiçbir kadını erkeğe muhtaç etmeyeceğim.