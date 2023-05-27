Daron Acemoğlu: Türkiye ekonomisi 1990’lara geri dönüyor

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) Prof. Dr. Daron Acemoğlu, ekonomideki sorunların temelinde azalan rezervlerin olduğunu belirtirken ‘kolay bir çıkış yolu’ görmediğini söyledi.

Fotoğraf: MIT

Merkez Bankası (MB) TL’deki değer kaybını ‘arka kapıdan’ döviz ve altın satışlarıyla çeşitli piyasa dışı düzenlemelerle tutmaya çalışıyor. Bu da ciddi rezerv kayıplarına yol açıyor. Ekonomi yönetimine duyulan güvensizlik nedeniyle seçim döneminde döviz talebinin iyice artmasıyla kayıplar daha da büyüdü.

MB’nin rezervleri son iki ayda 25 milyar dolar düştü. 19 Mayıs haftasında MB’nin net rezervi eksi 0,2 milyar dolara geldi. Böylelikle 21 yıl sonra ilk kez net rezervler negatif bölgeye geçti.

Reuters’a konuşan ekonomi profesörü Daron Acemoğlu, bu tabloya dikkat çekerek ekonomideki sorunların temelinde azalan döviz ve altın rezervlerinin olduğunu dile getirdi. Acemoğlu, “Bu şartlarda devam edemeyeceğimize ikna oldum” dedi.

KKM güvenilir mi?

“Kur korumalı mevduat (KKM) güvenilir mi” diye soran Acemoğlu bunun bütçeye yük getirdiğini ve dolara olan talep nedeniyle artık Türkiye’de paralel kurların yaygın olduğunu vurguladı. Acemoğlu “1990’lara geri dönüyoruz” dedi.

Döviz arzındaki sorun ve sıkı gözetim uygulamaları, Kapalıçarşı’yı yeniden gündeme taşımıştı. Özel şirketlerden döviz borcu olan vatandaşa ve kamuya kadar birçok alanda talep Kapalıçarşı’ya yönelmişti. Kapalıçarşı döviz merkezi haline gelmiş ve bu da ikili kur rejimini ortaya çıkarmıştı.

‘Kolay bir çıkış yolu görmüyorum’

Acemoğlu, işlerin yoluna girip girmeyeceğini veya ne zaman geleceğini tahmin etmenin zor olduğunu söyledi.

Acemoğlu, Erdoğan’ın kazanması durumunda “Kolay bir çıkış yolu görmüyorum” dedi.