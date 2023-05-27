Boğaziçi Üniversitesi’nde işe alımlara ‘seçim’ ayarı

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MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi Üniversitesi, açtığı sözleşmeli personel ilanlarının mülakat ve işe alım süreçlerini seçim öncesinde hızlandırmış.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atadığı Naci İnci yönetimi, okuldaki kadrolaşmasını sürdürüyor. Akademisyenleri çeşitli bahanelerle okuldan uzaklaştıran yönetim, adrese teslim ilanlarla ‘tanıdık’ kişileri işe alıyor. Yönetim, kadrolaşmasını personeller üzerinden de yürütüyor.

Örneğin ‘kayyım rektör’ün kadrolarından oluşan üniversite genel sekreterliği, 29 Ağustos 2022’de başlayan sınavlarla 209 kişiyi üniversiteye işe aldı. İşe alım sürecinde yazılı ve sözlü sınavlar düzenlendi. Sınavlarda tüm sorulara doğru cevap verdiği halde işe alınmayanlar olduğu gibi ‘referans’la işe alınanlar da vardı.

Son olarak seçimden önce de apar topar toplu işe alım yapıldı.

Hızlandırılmış mülakat

4 Nisan’daki Resmi Gazete’de 74 kişilik ilan yayımlandı. 300’ün üzerinde kişi ilanlara başvurdu.

İlanda yazana göre, 8-26 Mayıs arasında adaylara mülakat yapılacaktı. 14 Mayıs’ta da cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri düzenlenecekti. Mülakata davet edilecek adaylar KPSS puanına göre belirlenecekti.

Diken’in edindiği bilgiye, mülakat sürecine ‘seçim ayarı’ çekildi.

Mülakatlar 8-11 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. 13 Mayıs’ta sonuçlar açıklandı. 16 Mayıs’ta da seçilen adaylar iş başı yaptı. Yani mülakat, puanlama ve işe başlama süreci bir haftada tamamlandı.

Normalde bu en az iki-üç haftayı bulan bir süreç.

Örneğin 8 Ağustos 2022’de açılan ilanların mülakatları 29 Ağustos’ta başlamış, mülakatların sonuçları 9 Eylül’de açıklanmıştı.

31 Aralık’ta açılan dört kişilik personel ilanı için 18-19 Ocak’ta mülakat ve yazılı sınav yapılmış, sonuçları da 10 Şubat’ta açıklanmıştı.

Şeffaflık yok

Sonuçların açıklanma biçiminde şeffaflık yok. Adaylar, okulun paylaştığı bir siteden isim, soy isim, TC kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini girerek mülakatı kazanıp kazanamadığını görüyor. Adaylar, diğer adayların sonuçlarını görüntüleyemiyor. İlana başvurmayan kişilerse hiçbir şekilde sonuçları görüntüleyemiyor.

Diken’in edindiği bilgiye göre mülakat puanları sayesinde, KPSS puanı düşük bazı adaylar puanı yüksek kişilerin önüne geçerek atandı.

İlanlar davalık

Eğitim-Sen, ‘adrese teslim olduğu’ gerekçesiyle dava açmştı.

Örneğin 1 ve 2 numaralı ilanların şartlarında ‘bilgisayar mühendisliği lisans mezunu olmak’ ve bazı sertifikalara sahip olmak yazıyor.

Birinci ilanda istenen sertifikalar şöyle:

Bilgisayar ve işletim sistemleriyle ilgili eğitim sertifikası

MATLAB ile ilgili eğitim sertifikası

Bilgisayar donanımı, yazılımı ve ağ ile ilgili eğitim sertifikası

İkinci ilanda istenen sertfikalarsa şöyle:

Yazılım uzmanlığıyla ilgili eğitim sertifikası

PHP ve MySQL ile ilgili eğitim sertifikası

Proje yönetimiyle ilgili eğitim sertifikası

Söz konusu alanlar bilgisayar mühendisliği lisans eğitimi içerisinde halihazırda işleniyor. Bu nedenle bilgisayar mühendisi mezunu bir kişi doğal olarak bu sertifikaları almak için ayrıca vakit harcamaz.

Bu tarz ilanlara da sadece birer kişi başvurdu.