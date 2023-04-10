Boğaziçi, 16 yıllık çalışanları tazminatsız işten çıkardı

MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi Üniversitesi, uzun yıllardır okulda çalışan dört kişiyi tazminatsız işten çıkardı. Çalışanların okula girmesi ve özel eşyalarını alması engelleniyor.

Fotoğraf: Facebook

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki ‘kayyım yönetim’ akademisyenler ve öğrenciler üzerinde baskısını sürdürürken mezunların okula girişini yasaklıyor. Yönetim, idari personel ve çalışanlar üzerindeki baskısını da git gide artırıyor.

Son olarak yönetim, okula ait Kennedy Lodge’da çalışan ikisi 16, biri 10, biri 17 yıllık dört çalışanı tazminatsız işten çıkardı. İşten çıkarılanların yerine sosyal tesisler şube müdürü Mehmet Tunç’un yani ilgili amirin akrabaları ve tanıdıkları alındı.

Mesai saati değişikliği krizi

Tunç, geçen günlerde okul içerisindeki bir işletmede düzenlenecek iftarda, işten çıkarılan çalışanlar dahil bazı çalışanların 8-17 mesaisi yerine 12-22 çalışmasını sözlü olarak istedi.

İşten çıkarılan çalışanlarsa bunun için yazılı bir talimat verilmesini gerektiğini belirterek değişikliği sözlü olarak geri çevirdi.

Mesai bitimindeyse, 12-22 mesaisine kalacak çalışanların listesi asıldı.

Listede, işten çıkarılanların adı yoktu.

Ertesi gün apar topar işten çıkarma

Ertesi gün mesai bitiminde söz konusu çalışanlara, kendilerine iletilen mesai saatinde (12-22) iş başında olmadıkları gerekçesiyle iş akitlerinin ‘haklı gerekçelerle ve tazminatsız’ feshedildiği iletildi.

İş akdinin feshi için çalışanlara imzalaması için kağıt verildi ancak çalışanlar, bunun apar topar olamayacağını ve savunma verme haklarının olduğunu söyleyerek yarın konuşalım dedi.

Amirler de bunu kabul etti.

Okula girişleri engellendi

Çalışanlar, ertesi gün okula girmek istediğinde okula alınmadı. Okula girmek için kullandıkları kart habersiz iptal edildi ve idare, güvenliklere söz konusu çalışanların okula alınmaması talimatını verdi.

Hatta çalışanların okuldaki özel eşyalarını almasına bile izin verilmiyor.

Yerlerine amirin akrabaları alındı

İşten çıkarılan çalışanların yerineyse amirin akrabaları ve tanıdıkları alındı.

Tunç ayrıca, sosyal tesisler şubesine bağlı bir birimin başına yeğenini getirdi.

Çalışanlara mobbing

Edinilen bilgilere göre, çalışanlar normal koşullarda gerektiğinde geceyarılarına kadar çalışırken, ilgili amire 12-22 düzeninin günlük işleyişi bozacağını dile getirdi. Amirse buna karşılık çalışanları işten çıkarmakla tehdit etti.

12-22 uygulamasıyla çalışanların kazanılmış haklarının elinden alınacağı aktarılıyor. Uygulamanın bu tarz durumlarda kalıcı hale getirilmesi hedeflenirken çalışanların maddi/manevi kazanılmış hakları elinden alınabilir.

Ayrıca, çalışanların kazandığı haklardan biri olan ‘yüzde 8 + TÜFE oranında’ zam da uygulanmıyor.

Çalışanların avukatı: İşten çıkarma hukuksuz

İşten çıkartılan çalışanların avukatı Niyazi Atasoy, çalışanların imzaladığı toplu iş sözleşmesinde amirlerin vardiya değişikliği yapabileceğini ancak bunu yazılı olarak tebliğ etmesi gerektiğini söyledi.

Atasoy, bu değişikliğin hem yazılı tebliğ edilmemesi hem de yayımlanan listede işten çıkarılan çalışanların yer almamasından dolayı çalışanların çıkarılmasının hukuksuz olduğunu dile getirdi. Avukat Atasoy, işçilerin okula girişinin engellenmesinin de hukuki bir dayanağının olmadığını da eklerken çalışanların işten çıkış işlemlerinin henüz bitmediğinin altını çizdi.

Atasoy, burada bir kötü niyet olduğunu vurgularken amaçlardan birinin sendikalara saldırı olduğunu dile getirdi. İşten çıkartılan çalışanlar Dev Turizm Sendikası üyesi.

Sendikalı işçilerin tasfiyesi

Atasoy, daha önce de söz konusu sendika üyesi kişilerin işten çıkarıldığını dile getirirken buradaki amaçlardan birinin de sendikalı işçilerin tasfiyesi olduğunu belirtti.

Avukat Atasoy, daha önce de farklı sendikalarda çalışan insanların işten çıkarıldığını ve bununla ilgili açılmış davaların olduğunu dile getirdi.