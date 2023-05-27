Kaftancıoğlu Soylu’ya yanıt verdi: Sana bile hakaret etmiyorum bitanesi

CHP İstanbul İl Başkanın Canan Kaftancıoğlu, polislere hakaret ettiğini öne süren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Sana bile hakaret etmiyorum bitanesi” diye yanıt verdi.

Canan Kaftancıoğlu. (AA)

Kaftancıoğlu, sandıkta olasu usulsüzlüklere dikkat çekerek, şunları demişti: “Kolluk kuvvetleri 142 belgesinin orijinali (ıslak imzalı) ile oy kullanabilirler ve belgeyi sandık başkanına teslim etmek zorundadırlar! Belgeyi çok dikkatle inceleyin. Fotokopi ya da başka bir belgeyle sandığınızda oy kullanmak isteyen olursa asla izin vermeyin. Yakaladığınız olduğunda tutanak tutun. Okul avukatınızla görüşüp hızlıca kişi hakkında suç duyurusunda bulunmayı ihmal etmeyin. Suratına da tükürebilirsiniz diyeceğim ama tükürüğünüzü ziyan etmeyin. Utanması olmayan ahlaksız yapar bunu zira.”

Soylu bu sözleri nedeniyle Kaftancıoğlu’nu şu sözlerle hedef aldı: “Türk Polisine hakaret etmek için fırsat kollayan Kaftancıoğlu denilen militan, yıllardır seçim günleri oy kullanan ve seçimin güvenliğini sağlayan polisimizin yüzüne tükürülmesini söylüyor. Ortakları PKK, FETÖ, DHKP-C, MLKP olunca…”

Kaftancıoğlu’ndan Soylu’ya yanıt gecikmedi. Kaftancıoğlu’nun cevabı şöyle: “Diyosuuun 🙂 Anadolu’da ‘lafı başından değil……. anlamak’ diye bir ifade vardır. Ben değil Türk Polisine sana bile hakaret etmiyorum bitanesi.. Ne oldu gerçekler canını mi acıttı? Fotokopi 142 ile oy kullanmak isteyenler bende var, sende yok mu yoksa? 4 terör örgütüyle ortaksam!! ve sen bu ülkenin içişleri bakanıysan benden çok senin sorunun! Vay geldi memleketin haline…”