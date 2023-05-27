Ümit Özdağ: Türkiye’nin güvenliği için yürütmede olacağız

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye’nin güvenliği için yürütmede yer alması gerektiğini belirterek, bu konuda millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’yla mutabık olduklarını söyledi.

Özdağ, ilk turda Muharrem İnce ve Sinan Oğan’a verilen oyların büyük bir bölümünün Kılıçdaroğlu’na kayacağını söyledi.

Fotoğraf: Zafer Partisi

14 Mayıs’ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan yüzde 49,52, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88, ata ittifakının adayı Sinan Oğan yüzde 5,17, Memleket Partisi’nin adayı Muharrem İnce yüzde 0,43 oy almış ve seçim ikinci tura kalmıştı.

İkinci tura kalamayan Oğan ve İnce’nin seçmeninin kime oy vereceği böylelikle kritik hale geldi.

Ata ittifakının adayı Oğan ikinci turda Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklarken ata ittifakının kurucularından Zafer Partisi Kılıçdaroğlu’nu destekleyecek.

Sözcü’den Ruhat Mengi’ye konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Oğan ve İnce’ye verilen oyların büyük bir bölümünün hatta Erdoğan’a oy verenlerinin de bir bölümünün Kılıçdaroğlu’na kayacağını söyledi. Özdağ ayrıca ‘yürütmede’ yer alacaklarını dile getirdi.

‘Sandığa katılım çok yüksek olacak’

Özdağ şunları söyledi:

*Morali bozulan seçmenin de özellikle Zafer Partisi’nin Kılıçdaroğlu’na destek açıklamasından sonra moralinin düzeldiğini ve sandığa katılımın çok yüksek olacağını düşünüyorum çünkü artık bir referandum söz konusu. Kemal beye oy verecek vatandaşlar 13 milyon sığınmacının ve kaçağın Zafer Partisi tarafından vatanlarına yollanmasına da oy verecekler. Eğer vatanlarına yollanmasını istiyorlarsa Kemal beye oy versinler.

‘Sığınmacıların gitmesi-kalması referandumu’

*(Muharrem İnce ve Sinan Oğan’a verilen oylar) Ben çok büyük bir bölümünün hatta geçen seçimde Erdoğan’a giden oyların bir bölümünün de bu referanduma dönüş sürecinde ve Zafer Partisi’nin desteğiyle Kemal Kılıçdaroğlu’na gideceğine inanıyorum. Sinan beye oy verenlerin temel tutumunun muhalefet olduğunu ve muhalefete gideceğini düşünüyorum, bir bölümü sandığa gitmeyebilir ama ilk turda Erdoğan’a oy veren vatansever seçmenin bir bölümü de artık bu ‘sığınmacıların gitmesi-kalması referandumu’ olduğu için oyunu Kemal beye verecektir. Zafer Partisi’nin denkleme girmesinin sonucu değiştirecek ölçüde etkili olacağını düşünüyoruz.

‘Yürütmede olacağız’

*Parlamentoda bir vekilliğimiz yok ama Türk milliyetçiliğinin, Atatürkçülüğün ve Türk milliyetçisi-Atatürkçü bir geri dönüş politikasının Türkiye’nin güvenliği için yürütmede olması gerektiğini düşünüyoruz ve bu konuda da Kemal beyle mutabık kaldık.

Anadolu Kalesi Projesi

*Eğer Kılıçdaroğlu kazanırsa Anadolu Kalesi Projesi’ni hemen uygulamaya koyacağız. Bu proje, Suriyelilerin, Afganların, Pakistan’dan, Afrika’dan, dünyanın değişik yerlerinden gelenlerin ve gelmeye devam edenlerin ülkelerine geri gönderilmesini sağlamak, yeni gelişlerin de iptal edilmesi için sınırlardaki güvenliğin üst düzeye çıkarılmasıdır.