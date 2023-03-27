Akşam Postası / 27 Mart 2023

MAK yöneticisi, İnce ve Oğan’ı Cem Uzan’a benzetti: Erdoğan’a kazandırabilirler

MAK Araştırma’nın kurucusu Mehmet Ali Kulat, Memleket Partisi genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve ata ittifakı adayı Sinan Oğan’ı daha önce AKP’nin iktidar olmasında ‘dolaylı katkısı bulunduğu’ söylenen Genç Parti’nin kurucusu Cem Uzan’a benzetti.

Mısra Öz TİP’ten milletvekili adayı: Hesaplaşacağız

Çorlu tren faciasında oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz, Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) milletvekili adayı oldu.

CHP’nin 13’üncü katında yeni kampanya hazırlıkları

Kemal Kılıçdaroğlu’nu millet ittifakının adaylığına taşıyan stratejinin geliştirildiği CHP genel merkezinin 13’üncü katında yeni hazırlıklar yapılıyor. Kılıçdaroğlu anketlere göre önde götürse de kurmaylarına “Gerideymişiz gibi çalışacağız” diyor.

Siyasi yasak davası: İmamoğlu ‘pis kokular’ alıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, hakkında siyasi yasak ve iki yıl yedi ay hapis cezası veren hakimin kardeşinin ‘FETÖ’yle ilişkili olduğuna dair iddia hakkında konuştu.

Prof. Yaltırak: İstanbul’da çok dile getirilmeyen riskli zeminler var

Jeofizikçi Prof. Dr. Cenk Yaltırak, İstanbul’da çok dile getirilmeyen zemini riskli bölgeler bulunduğunu, bunlar arasında ‘Haliç sahilleri, Kağıthane, Kasımpaşa, Beşiktaş, Göktürk, Vatan Caddesi’nin de yer aldığını söyledi.

Fahrettin Altun, Erdoğan’ın diploma belgesinin okunaklı halini de paylaştı

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘lisans diploma defteri’ belgesinin yüksek çözünürlüklü halini de paylaştı.

Twitter’ın temel kodu kısmen sızdırıldı

Twitter’ın temelini oluşturan kaynak kodların bazı bölümlerinin internete sızdırıldığını bildirildi.

Merkez Bankası dolar satış kurunda alt sınırı yükseltti

Merkez Bankası, bankalardan şu anda spot piyasada 19,09 TL’ye satılan doları bireysel yatırımcılara 19,20 liranın altında satmamalarını istedi.

Kerem Kınık ‘kaos çıkar’ diye istifa etmemiş

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, istifa ederse kaotik bir durum oluşacağını ve bu nedenle istifa etmediğini açıkladı.

Diyarbakır’da çocuğa işkence: Polislerden çelişkili ifadeler

Diyarbakır Lice’deki Nevruz kutlamalarında 14 yaşındaki çocuğa işkence iddiasıyla gözaltına alınan polisler, yaralanmanın göstericilerin attığı taşla olduğunu savundu. Polislerden bazıları ifadelerinde çocuğun araçta yalvardığını söylerken, bir başkasıysa direndiğini öne sürdü.