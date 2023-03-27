Mısra Öz TİP’ten milletvekili adayı: Hesaplaşacağız

Çorlu tren faciasında oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz, Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) milletvekili adayı oldu.

Fotoğraf: Twitter

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018 yılında meydana gelen tren faciasında oğlu Oğuz Arda Sel ile eski eşi Hakan Sel’i kaybeden Mısra Öz, yıllardır adliye koridorlarında verdiği adalet mücadelesiyle biliniyor.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Mısra Öz’e milletvekilliği için teklif götürdüklerini ve kabul ettiğini duyurdu:

“Yıllardır bıkıp usanmadan adalet peşinde koşan sevgili Mısra Öz bugün milletvekilliği adaylığı teklifimizi kabul ederek gücümüze güç kattı. Helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız demiştik. Birlikte başaracağız!”

Mısra Öz de Erkan Baş’ın paylaşımını alıntılayarak, tüm hak arayan aileler için geldiğini söyledi: