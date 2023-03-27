İmza süreci sona erdi: Oğan ve İnce resmen aday

Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilen kişilerin imza süreci sona erdi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan 100 bin imzayı aşarak cumhurbaşkanı adayı oldu.

Fotoğraf: AA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 11 aday adayının topladığı imza sayısı hakkında son durumu paylaştı.

Yener, “Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan’ın adaylığı kesinleşti” dedi.

YSK’nın aktardığına göre imza sayıları şöyle:

Muharrem İnce 114 bin 661

Sinan Oğan 111 bin 508

Fatih Erbakan 69 bin 255

Doğu Perinçek 27 bin 61

Yakup Turkal 3 bin 137

Erkan Trükten 2 bin 589

Tevfik Ahmet Özal 1544

İrfan Uzun 1263

Halil Murat Ünver 538

Hilmi Özden 478

Davut Duran 122