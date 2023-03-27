İmza süreci sona erdi: Oğan ve İnce resmen aday

Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilen kişilerin imza süreci sona erdi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan 100 bin imzayı aşarak cumhurbaşkanı adayı oldu.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 11 aday adayının topladığı imza sayısı hakkında son durumu paylaştı.
Yener, “Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan’ın adaylığı kesinleşti” dedi.
YSK’nın aktardığına göre imza sayıları şöyle:
Muharrem İnce 114 bin 661
Sinan Oğan 111 bin 508
Fatih Erbakan 69 bin 255
Doğu Perinçek 27 bin 61
Yakup Turkal 3 bin 137
Erkan Trükten 2 bin 589
Tevfik Ahmet Özal 1544
İrfan Uzun 1263
Halil Murat Ünver 538
Hilmi Özden 478
Davut Duran 122