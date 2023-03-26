Erdoğan ile Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu kabul edildi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı başvurularını kabul etti.

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YSK’nin internet sitesinde yayımlanan karara göre, seçim takvimi kapsamında, 23 Mart saat 17:00’ye kadar siyasi partilerce Yüksek Seçim Kurulu’na yapılan başvurular incelendi.

AKP ve MHP grupları tarafından aday gösterilen Erdoğan ile CHP ve İYİ Parti gruplarınca aday gösterilen Kılıçdaroğlu’nun, başvuru evrakının incelenmesi neticesinde herhangi bir eksiklik olmadığı anlaşıldı.

Buna göre, Cumhurbaşkanı adaylığına süresi içerisinde başvuran Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun başvuruları oybirliğiyle kabul edildi.