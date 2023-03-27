Kılıçdaroğlu’nun adaylığını ‘dayatma’ bulan İnce umutlu: Oylar sel gibi bize akacak

Memleket Partisi cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, adaylığını dayattığını savunarak “Oylar sel gibi bize akacaktır” dedi.

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Millet ittifakı adayı ilan edilmesinden sonra yayılanan anketler CHP liderini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önünde gösterse de çoklu aday senaryosunda seçimin ikinci tura kalma olasılığı yüksek.

Bu nedenle muhalefetten İnce’nin adaylıktan çekilmesi için ciddi baskı var. İnce’nin muhalefetin oylarını böleceği ve bu nedenle ikinci turda bazı anti demokratik adımlarla Erdoğan’ın kazanabileceği endişesi paylaşılıyor.

Daha önce bu endişelerin yersiz olduğunu savunan İnce’den benzer bir açıklama geldi. İnce, gazeteci Deniz Zeyrek’in Sözcü’deki yazısına cevaben paylaştığı açıklamada Kılıçdaroğlu’nun adaylığını ‘dayatıldığını’ öne sürdü.

Açıklamada ittifakta yer alan İYİ Parti dışındaki partileri de hedef alan İnce, oylarının yarısının cumhur ittifakından alacağını iddia etti.

İnce devamında şunları kaydetti: “Altılı masaya gönülsüz oy veren seçmenlere de umut olduğumuz anlaşıldığında, oylar sel gibi bize akacaktır.”

İlk turda yüzde 30 alacağını savunan İnce, adaylık için gerekli 100 bin imzayı dördüncü günün sonunda toplayabilmişti.