Diyarbakır’da çocuğa işkence: Polislerden çelişkili ifadeler

Diyarbakır Lice’deki Nevruz kutlamalarında 14 yaşındaki çocuğa işkence iddiasıyla gözaltına alınan polisler, yaralanmanın göstericilerin attığı taşla olduğunu savundu. Polislerden bazıları ifadelerinde çocuğun araçta yalvardığını söylerken, bir başkasıysa direndiğini öne sürdü.

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Diyarbakır Barosu, 14 yaşındaki Y.D.’nin Lice’de polisler tarafından alıkonduğunu, öldüresiye dövüldüğünü, daha sonra da ağzı ve ellerini bağlanarak bataklığa atıldığını açıklamıştı. Baro suç duyurusunda bulunmuştu. Kimi sosyal medya paylaşımlarında da Y.D.’nin yaşamını yitirdiği öne sürülmüştü.

Dün Diyarbakır valiliği, konuya ilişkin gözaltına alınan beş polisten üçünün tutuklandığını duyurdu.

DW Türkçe’den Felat Bozarslan polislerin ifadesine ulaştı. Polislerin ifadesinde çelişkili yanıtlar verdiği görülüyor.

‘Tek hatamız işlem yapmadan serbest bırakmak’

Şüpheli polislerden H.Ç. çocuğu araca alma nedenlerini şöyle açıkladı: “Nevruz olaylarına katılan çocukları aileleri çağırmıyordu. Bu nedenle olaylar bitmiyordu. İçlerinden birini alıp işlem yaparsak diğer aileler de çocuklarını çağırır, olaylar biter diye düşündük. Mağdur araçta ağlayıp yalvarınca işlem yapmaksızın serbest bıraktık. Tek hatamız bu olabilir.”

Araca ‘korumak’ için almışlar

Ancak şüpheli G.B.’ye göre çocuk araca ‘korunmak’ için alınmış: “Hem bu şahsı, hem kendimizi taşlardan korumak için hep beraber araca bindik. Aracın içinde şahsın yüzündeki bezi açınca çocuk olduğunu anladık. Araçla güvenlikli bölgeye gitmek için Kulp ilçesi istikametine yöneldik. Daha sonra ilçe emniyete geldik. Çocuk yalvarınca komiserimiz çocuğu bırakmamızı söyledi. Ne ben ne diğer arkadaşlarım çocuğu darp etmedik.”

‘Şahsa taş gelmiş olabilir’

Şüpheli polislerden E.Ö. olay günü ateş yakan bir grubun polis araçlarına taş attığını belirterek, “Bu sırada bize de araca bindirdiğimiz şahsa da taş gelmiş olabilir” dedi. Şüpheli E.Ö. diğer polislerin “Çocuk yalvarıyordu” ifadelerinin aksine mağdurun araçta taşkınlık yaptığını, bu nedenle de plastik kelepçeyle ellerini bağladıklarını savundu. Araca aldıkları çocuğa eylemi kimlerin yönettiğini sorduklarını belirten şüpheli E.Ö., “Şahıs 14 yaşında olduğunu söyleyince kolundaki plastik kelepçeyi çıkardık. Emniyete geldiğimizde çocuk serbest bırakılmak istedi. Bunun üzerine komiserimiz bırakılmasını söyledi. Çocuğu dediği yerde araçtan indirdik. Ben ve arkadaşlarım çocuğa şiddet uygulamadık” diye konuştu.

‘Kademeli olarak güç kullandık’

Şüphelilerden İ.A. da diğer polislerle çelişkili ifade verdi. Durdurdukları mağdurun kendilerine direndiğini belirten İ.A., bunun üzerine kademeli olarak güç kullandıklarını öne sürdü. Mağdurun araç içerisinde de kendilerine mukavemet ettiğini savunan İ.A., bunun üzerine plastik kelepçe taktıklarını söyledi. Çocuğa acıyıp serbest bıraktıklarını iddia eden İ.A., “İndiğinde eli ya da herhangi bir yeri bağlı değildi, yaralanması yoktu. Yaralanması taş atıldığı esnada olmuş olabilir” dedi.