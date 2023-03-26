Diyarbakır’da çocuğa işkence: Beş polis gözaltında

Diyarbakır Valiliği, Lice’deki Newroz kutlamalarında ’14 yaşındaki çocuğun polisler tarafından öldüresiye dövüldüğü’ iddiasına ilişkin bir komiser ve dört polis memurunun gözaltına alındığını bildirdi.

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Diyarbakır Barosu, 14 yaşındaki Y.D.’nin Lice’de polisler tarafından alıkonulduğunu, öldüresiye dövüldüğünü, daha sonra da ağzı ve ellerini bağlayarak bataklığa attıldığını belirterek suç duyurusunda bulunmuştu. Kimi sosyal medya paylaşımlarında da Y.D.’nin yaşamını yitirdiği öne sürülmüştü.

Diyarbakır Valiliği’nden konu hakkında yapılan açıklamada, Y.D.’nin tedavisinin ardından hastaneden taburcu olduğu ve öldüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

*Bazı basın yayın organlarında yer alan Lice ilçemizde gerçekleştirilen Nevruz etkinliklerinde, 5 personelimizin, 14 yaşındaki bir çocuğun ölümüne sebebiyet verdiği yönündeki iddialar, çarpıtmadır ve provokasyon amacı taşımaktadır.

*21 mart 2023 tarihinde, 14 yaşındaki Y. D. isimli darba maruz kalan çocuk, il merkezindeki bir hastaneye başvurmuş; tedavisinin ardından bir gün sonra taburcu edilmiştir.

*Olayla ilgili Lice Cumhuriyet Savcılığınca aynı gün soruşturma başlatılmış, 25 Mart 2023 tarihinde, Lice İlçe Emniyet Amirliği emrinde görevli bir komiser ve dört polis memuru gözaltına alınmış, ardından adli mercilere sevk edilmiştir.

*Ayrıca, söz konusu 5 personel görevden uzaklaştırılmış ve haklarında idari soruşturma başlatılmıştır. Olay tüm yönleri ile soruşturulmaktadır.