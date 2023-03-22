Diyarbakır Barosu, ’14 yaşındaki çocuğa polis işkencesi’ iddiasını yargıya taşıdı

Diyarbakır Barosu, ’14 yaşındaki Y.D. isimli çocuğun polisler tarafından öldüresiye dövüldüğü’ iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu.

Görsel: Diyarbakır Barosu

Mezopotamya Ajansı, Y.D.’nin ‘Diyarbakır Lice’de polisler tarafından alıkonulduğunu ve öldüresiye dövüldüğünü’ bildirmişti. Y.D’nin ‘Kürtlere küfretmeye ve İstiklal Marşı’nı zorla okunmaya zorlandığı’ iddia edilmişti.

Diyarbakır Barosu, ‘işkenceden sonra Y.D.’nin ağzı ve ellerini bağlayarak bataklığa attığı’ ve polis olduğu belirtilen kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Henüz Diyarbakır Valiliği veya Emniyet’ten konuya dair bir açıklama gelmedi.