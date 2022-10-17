Diyarbakır Barosu’nun ‘Ermeni Soykırımı’ açıklamasına beraat

Diyarbakır Barosu’nun ‘Ermeni Soykırımı’ açıklamasına açılan davada eski başkan ve yöneticiler beraat etti.

Görsel: Diyarbakır Barosu

Baronun 24 Nisan 2018’deki açıklamasında kullandığı ‘Ermeni Soykırımı’ ifadesi nedeniyle dönemin baro başkanı Cihan Aydın ve yönetim kurulu üyelerinin yargılandığı davanın duruşması Diyarbakır 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada, sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre suçlamaya karşı kendini savunan Cihan Aydın, açıklamanın ‘hakikatle yüzleşme çağrısı’ olduğunu söyledi.

O dönemde Diyarbakır’daki Ermeni nüfusunun yüzde 34 olduğunu günümüzdeyse Diyarbakır’daki Ermeni sayısının 10-15 olduğunu kaydeden Aydın, şunları dedi: “Bizim cevabını aradığımız soru, Ermeni nüfusuna ne olduğu sorusudur. Biz meseleye böyle bakıyoruz. Bu açıklama, hakikat ve yüzleşme çağrısıydı. Biz meseleye siyasetçiler gibi konjonktüre göre bakmıyoruz. Biz meseleye hakikat ve yüzleşme açısından bakıyoruz. Bizim açıklamamız bu coğrafyada yaşayanları barışçıl bir şekilde bir arada yaşamaya sevk eden bir açıklamaydı.”

Baro yönetim kurulu üyeleri de açıklamanın düşünce ve ifade özgürlüğü sınırlarında kaldığına işaret etti. Savunmaların ardından savcı, suçun yasal unsurları oluşmadığı için sanıkların beraatını talep etti.

Savcının mütalaasında beraat talep ederken ‘ifadeler her ne kadar rahatsız edici olsa da’ diye yazdığını hatırlatan avukatlardan Mehmet Emin Aktar, “Evet rahatsız edicidir. Rahatsız edeceğiz, avukatlık mesleğinin kendisi rahatsız edicidir” dedi.

Avukatların savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme, suçun yasal unsurlarının oluşmadığına kanaat getirerek sanıkların ayrı ayrı beraatına karar verdi.