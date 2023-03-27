Twitter’ın temel kodu kısmen sızdırıldı

Twitter’ın temelini oluşturan kaynak kodların bazı bölümlerinin internete sızdırıldığını bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

BBC’nin aktardığına göre kodun, Microsoft’a ait bir hizmet olan GitHub’da yayınlandığı belirtiliyor. Twitter’ın talebinden sonra kod kaldırıldı.

Bir GitHub sözcüsü BBC’ye “GitHub genellikle içerik kaldırma kararları hakkında yorum yapmaz. Ancak şeffaflık adına, her DMCA [Digital Millennium Copyright Act] yayından kaldırma talebini herkese açık olarak paylaşıyoruz” dedi.

1998’de ABD’de yürürlüğe giren DMCA, fikri mülkiyet düzenlemelerine tabi dijital materyalleri korumayı amaçlıyor.

Yayından kaldırma talebinde Twitter, kodu kimin sızdırdığıyla ilgili Github’dan bilgi talep etti. Aktarılan göre, kodu sızdıran kişinin kullanıcı isminin ‘ifade özgürlüğü sevdalısı’ anlamına gelen ‘FreeSpeechEnthusiast’ olduğu belirtildi.