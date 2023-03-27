Kerem Kınık ‘kaos çıkar’ diye istifa etmemiş

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, istifa ederse kaotik bir durum oluşacağını ve bu nedenle istifa etmediğini açıkladı.

Kerem Kınık. (Fotoğraf: AA)

Kınık TBMM’de deprem araştırma komisyonunda konuştu, milletvekillerin sorularını cevapladı.

Habertürk’ün aktardığına göre Kınık milletvekillerinin “Neden istifa etmiyorsunuz” sorusuna “Kaotik bir durum ortaya çıkar” cevabını verdi: “Bu gerçekle uymayan bir yaklaşım. Kızılay genel başkanı istifa ettiğinde tüzük gereği genel kurula gider. İki aylık boşluk oluşur. Kızılay’ın idari anlamlarda işleri durur, kaotik bir duruma dönüşür.”

Kerem Kınık ayrıca, bir ay önce dile getirdiği “Çadır satışından haberim yoktu” sözlerini tekrarladı.

Kınık, Kızılay’ın deprem sürecinde çadır satması, bölgeye zamanında ve yeterli düzeyde müdahale etmediği gerekçesiyle eleştirilmiş, istifası istenmişti.

Daha önceden de Kınık’ın döneminde Kızılay’ın üzerinden Ensar Vakfı’na yüz binlerce dolar bağış aktarılmıştı.