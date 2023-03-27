İnce, ‘dengesini kaybetmiş’: Sanatçılardan özür diledi

Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ‘sözde sanatçılar’ ifadesinden dolayı özür diledi.

Görsel: Twitter

İnce, dördüncü günde adaylığı için imzaların tamamlanması üzerine yaptığı basın açıklamasında, tepki çeken şu ifadeleri kullanmıştı: “Sırça köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan, sözde sanatçılar… Siz bunları gördünüz mü? Bu zorlukları gördünüz mü? Boğaz’da viskisini yudumlarken memlekete yol gösterenler…”

Bu ifadeler, Twitter kullanıcılarına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın benzer açıklamalarını hatırlattı.

Tepkilerin ardından İnce’den özür açıklaması geldi. İnce, üzerine çok gelindiği için bu sözleri kullandığını, normalde bu ifadeleri hiç kullanmadığını savundu.

İnce‘nin açıklaması şöyle:

“John Steinbeck, ‘Bir insana dengesini kaybettirip, sonra da normal davranmasını bekleyemezsiniz.’ der. Üzerimize çok gelindi. Normalde hiç kullanmadığım bir ifade olmasına rağmen basın toplantısında ağzımdan ‘sözde sanatçılar’ şeklinde bir ifade çıktı. Üzülerek gördüm ki bunu üzerine alınan kıymetli sanatçılarımız olmuş. Bu ifade nedeniyle, bırakın adı geçen kıymetli sanatçılarımızı, ülkemin bütün sanatçılarından özür diliyorum. Ne derlerse desinler, ne yaparlarsa yapsınlar, sanatçıların başımızın üzerinde yeri vardır.”