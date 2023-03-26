Muharrem İnce’nin ‘Boğaz’da viski içenler’ çıkışı Twitter’dakilere ‘biri’ni hatırlattı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin ‘sözde sanatçılar’, ‘sırça köşklerde oturanlar’, ‘Boğaz’da viski yudumlayanlar’ ifadeleri, Twitter kullanıcılarına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski açıklamalarını hatırlattı.

Muharrem İnce, viski içenleri hedef aldı. (AA)

İnce, dördüncü günde adaylığı için imzaların tamamlanması üzerine yaptığı basın açıklamasında şöyle demişti: “Sırça köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan, sözde sanatçılar… Siz bunları gördünüz mü? Bu zorlukları gördünüz mü? Boğaz’da viskisini yudumlarken memlekete yol gösterenler…”

İnce’nin bu sözleri, Twitter’da seküler yaşam tarzını hedef alan ve kendisini eleştiren sanatçılara ‘sözde’ yakıştırması yapan Erdoğan’ı hatırlattı.

Bu konuda yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle;

Sanatçılar ülkenin turnusol kağıdıdır, hangi siyasetçi onlara hakaret ederse bilin ki tarihin çöplüğündeki yerini hazırlıyordur. https://t.co/ybqzBruPRS — Ahmet Ümit (@baskomsernevzat) March 26, 2023

Kapat gözlerini, bak kim konuşuyor: https://t.co/OtJUUdunIJ — aylin aslım (@AylinAsLIM) March 26, 2023

Muharremİnce cahilliğe yatırım yapıyor. Gerici çevrelerdeki Sanatçı Düşmanlığını köpürtüyor. İçkiyi sevdiği halde “viski yudumlamayı” küfür olarak kullanıyor.Paradan başka şeye inanmadığı halde Dindar pozu yapanlar gibi. Gençlik iki yüzlü politikacı tipinden bıktı. https://t.co/xA9yCX0mv0 — behic ak (@behicak) March 26, 2023

"Sözde sanatçılar", "Boğaz'da viski içenler"…. Bu laflar çok tanıdık geldi bir yerden ya pic.twitter.com/NEDxlIQ7ma — Orhan Pamukov (@agahpamukov) March 25, 2023

Viski?

Sözde sanatçı?

Eee hani Erdoğan'ın dilinden şikayetçiydin? pic.twitter.com/ucyNSEtEqs — Sadun Özyılmaz (@Sadunzylmz) March 26, 2023

Boğazda viski yudumlamak, sırça köşklerde yaşamak… Gerçekten merak ediyorum, daha yaratıcı "ötekileştirme" ifadeleri bulamıyor musunuz yıllardır? Hiç bulmamanız tercihimiz de, yine de insan "bari Ayvalık'ta rakı-balık yapanları falan da ekleseler listeye" diye geçiriyor 🙂 — MenekseTokyay (@MenekseTK) March 26, 2023

Ince’nin “Boğaz’da viski içenler” tabirini kullanması ilginç. Zira kendisinin Conrad’da oturup Boğaz’a nazır viskisini yudumladığı iyi bilinen bir gerçek… https://t.co/I89bBDTw2K — Akin Aytekin (@aytekiak) March 25, 2023

21. saniyede viski derken sol omzu yukarı doğru istemsizce attıran kasa biz “Viski Kası” diyoruz.

Tıp diliyle Viscus Musculus yani https://t.co/HtKT1ZSr8x — Dimitrov’s (@poulantzas39) March 26, 2023

Bu kadar kritik bir seçimde, başarmak, aydınlığa varmak da bu kadar yakınken, bir araya gelmeyi başarmış bir muhalefetin oylarına göz dikmiş biri. Bu halka kötülük bu.

Bilgisizliğe, kültürsüzlüğe , sıradan bir şovmene, bir ikinci RTE vakasına oy verecek lüksü yok bu halkın. https://t.co/2qXZDxE2En — Fazıl Say (@fazilsaymusic) March 26, 2023

Bu seçimde yokluğu çekilen

“Boğazda viski yudumlamak” suçlaması eksiğimizi kapatmak Bay Adam Kazandı’ya düşmüş.🤦🏻‍♂️ — Fuat Domaniç (@fuatdomanic) March 26, 2023

Sanatçılara çatıyor

Viski içip viski içenlere de

konuştukça batıyor

daha da batacak

adını anarsam dilim kopsun. — Kemal Işıktaş (@pancuniyoldas) March 26, 2023