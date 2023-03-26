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Yaramazlara biraz batar!

Muharrem İnce’nin ‘Boğaz’da viski içenler’ çıkışı Twitter’dakilere ‘biri’ni hatırlattı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin ‘sözde sanatçılar’, ‘sırça köşklerde oturanlar’, ‘Boğaz’da viski yudumlayanlar’ ifadeleri, Twitter kullanıcılarına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski açıklamalarını hatırlattı.

Muharrem İnce, viski içenleri hedef aldı. (AA)
Muharrem İnce, viski içenleri hedef aldı. (AA)

İnce, dördüncü günde adaylığı için imzaların tamamlanması üzerine yaptığı basın açıklamasında şöyle demişti: “Sırça köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan, sözde sanatçılar… Siz bunları gördünüz mü? Bu zorlukları gördünüz mü? Boğaz’da viskisini yudumlarken memlekete yol gösterenler…”


İnce’nin bu sözleri, Twitter’da seküler yaşam tarzını hedef alan ve kendisini eleştiren sanatçılara ‘sözde’ yakıştırması yapan Erdoğan’ı hatırlattı. 

Bu konuda yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle;

Meğer ‘ince bir plan’mış: İstesek ilk günde yeterli imzayı toplardık

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