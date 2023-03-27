Fahrettin Altun, Erdoğan’ın diploma belgesinin okunaklı halini de paylaştı

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘lisans diploma defteri’ belgesinin yüksek çözünürlüklü halini de paylaştı.

Fotoğraf: AA

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığa başvuran Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’dan yükseköğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneğini istemesiyle Erdoğan’ın ‘tartışmalı diploması’ tekrar gündeme gelmişti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Hürriyet gazetesi aracılığıyla bazı belgeler paylaşmıştı. Belgelerin Erdoğan’ın mezuniyetiyle ilgili olduğu iddia edilmişti.

Altun’un paylaştığı belgelerden biri de ‘diploma defteri.’

Belgede Erdoğan’ın diploma derecesinin ‘orta’ olduğu belirtilirken, bir diploma numarası da yazılmış. Bu Defterde Marmara Üniversitesi mezunları ve tüm öğretim kadrosunun fotoğraflarıyla sıralandığı öne sürülmüştü.

Hürriyet’te paylaşılan belge

Paylaşılan belgede Erdoğan haricinde iki kişi daha var.

Hürriyet gazetesinde paylaşılan belgelerse okunaklı değil.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar listede Erdoğan’ın üstünde yer alan kişinin 1936, altında yer alan kişinin 1939 doğumlu olduğunu okuduğunu belirtti. Bunun üzerine ‘Erdoğan deftere sonradan yerleştirildi’ yorumları yapıldı.

İletişim Başkanlığı’ysa bu belgenin daha okunaklısını paylaştı. Hürriyet’tekinin aksine bültende belge yakınlaştırılabiliyor.

Belgeden bu kişilerin doğum tarihi 1956 ve 1959 olarak görülüyor.

Bültene, bağlantıdan ulaşılabilir.