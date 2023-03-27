CHP’nin 13’üncü katında yeni kampanya hazırlıkları

ALTAN SANCAR

Kemal Kılıçdaroğlu’nu millet ittifakının adaylığına taşıyan stratejinin geliştirildiği CHP genel merkezinin 13’üncü katında yeni hazırlıklar yapılıyor. Kılıçdaroğlu anketlere göre önde götürse de kurmaylarına “Gerideymişiz gibi çalışacağız” diyor.

Fotoğraf: AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığa uzanan ‘değişim kampanyası’ üzerinde neredeyse üç yıldır çalışıyor ve iki yıldır bunu aktif olarak uyguluyor. Toplumdaki CHP algısını da değiştirmeyi hedefleyen kampanya parti genel merkezinin 13’üncü katındaki haritadan adım adım okunabiliyor.

Kılıçdaroğlu 6 Mart’ta millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ilan edildi. İttifak liderleri ve İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanları cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak duyuruldu.

CHP liderinin adaylık serüveninin altılı masanın kurulmasından önce başladığı biliniyor. Bunda Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşme’ hamlesi ve ‘daha önce CHP’ye oy vermemiş gruplarla birebir görüşme’ yaklaşımı önemli yer tutuyor.

13’üncü katta koordine ediliyor

Kılıçdaroğlu’nun farklı kesimlerle buluşmaları ve katıldığı toplantılar yurttaşların dikkatini çekiyordu. Bu adımlar genel merkezinin 13’üncü katından koordine ediliyor.

13’üncü katta bulunan bir harita Türkiye sosyolojik ve siyasi yapıya göre renklere ayrılıyor. Kılıçdaroğlu’nun adaylığı öncesi mavi ve kırmızıyla işaretlenen kentler, tam bir ay boyunca CHP’nin çeşitli kademelerinden yöneticileri ağırladı. Özel ilgi gösterilmesi planlanan kentleri CHP’deki çalışma masaları ayrıca ziyaret etti.

Kırmızı: İkinci defa gidilecek kentler

Kırmızı ikinci defa gidilmesi gereken kentleri işaret ediyordu. Haritaya göre ilerleyen Kılıçdaroğlu son iki yılda 70’ten fazla kenti ziyaret etti. Geriye nüfus bazında daha az seçmeni barındıran kentler kalsa da Kılıçdaroğlu seçim süreciyle birlikte 81 ili tamamlamayı ve daha önce gittiği kentlere bir kez daha gitmeyi planlıyor.

Haritada işaretlenen kentlere CHP’lilerin ziyaretleri 28 gün önceden başlıyordu. Kente giden ilk ekip sivil toplum örgütleri, muhtarlar, kanaat önderleri, kadınlar ve gençlerle görüşüyordu. Görüşmelerin ardından Kılıçdaroğlu’nun kenti ziyareti basına duyuruluyordu.

Başladığında yüzde 25’lerdeydi

Kentte bir hafta geçiren ekip, bir sonraki adrese geçerken, onların yerine ikinci bir ekip temasları sürdürüyordu ve son olarak üst düzey kurmaylar gidip görüşmeleri tamamlıyordu. Kılıçdaroğlu’ysa 28 gün sonra o kente giderek, daha önce CHP’ye oy vermemiş kişilerden oluşan toplumsal gruplarla toplantılara katılıyor ve onların sorularını yanıtlıyordu. Bu sistemin denenmeye başladığı ilk aylardaki yoklamalarda Kılıçdaroğlu’nun oyu yüzde 25’lerdeydi.

Günde altı toplantı

Çalışma yöntemleri anlatan CHP’li kurmay, şunları söyledi: “Kemal bey yöntem değiştirip doğrudan kendini ve CHP’deki dönüşümü anlatmaya başladığında oy oranı yüzde 25 seviyesindeydi. Ancak tam iki yıl boyunca, pandeminin zirvede olduğu dönemlerdeki ziyaretler ile oy oranının Erdoğan’ın önüne geçtiğini ölçtük. Buradaki farkı ortaya çıkaran şey, Kemal beyin her gün yaklaşık altı toplantıya katılarak kendisini ve partimizi anlatması oldu. Bugün gelinen seviye o günlerin eseri.”

CHP’li kurmaya göre, gelinen aşamada parti yönetiminin en korktuğu şeyse rehavet. CHP teşkilatının rehavete kapılmaması için Kılıçdaroğlu’nun sık sık uyardığını söyleyen kurmay şunları dedi: “Seçim mazbata alındığında biter, o günden önceki her veri uçar gider. Kemal bey de bunun için sık sık uyarıyor. Rakibini izlerken, kendi teşkilatından her gün raporlar alıyor. Eksik gördüğü yerde sert müdahale ediyor. Buraya kadar gelen seçimin kaybedilmesini istemiyor.”

Mavi ve kırmızı anlam değiştirdi

Harita üzerindeki kırmızı ve mavi renklerin kampanyada bir dönemin geçilmesiyle artık yeni anlamlar taşıdığını dile getiren CHP’li kurmay, Ramazan’da da halk buluşmalarının devam edeceğinin söyledi.

Araştırma şirketlerinden gelen verilerin de değerlendirildiği 13’üncü katta, Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önünde olduğu sonucuna ulaşılmasının mutluluğu yaşanıyor. Ama buna rağmen, Kılıçdaroğlu’nun tüm kurmaylarına sık sık “Gerideymişiz gibi çalışacağız” dediği belirtiliyor.

Ramazan’dan sonra hızlanacak

Ramazan’ın ardından kampanya sürecinin sıklaştırılacağı ve yeni bir aşamaya geçileceği vurgulanıyor. Öte yandan bu süreçte Kılıçdaroğlu’nun liderlerle uyumlu çalışmaya ve görüşmeye devam edeceği belirtiliyor. Büyük mitinglerin yapılıp yapılmayacağına son süreçte karar verilecek. Bu dönemde dinamik bir kampanya tercih ediliyor.

Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu’nun bundan sonraki kampanyası çeşitli katmanlardan oluşacak ve bu katmanlara geçişlere genel merkeze ulaşan anket sonuçlarıyla karar verilecek.

‘Sana söz’ başlangıç

Kılıçdaroğlu’nun geçen gün sosyal medya hesabından paylaştığı ‘#SanaSöz’ ifadesi ana kampanyanın başlangıcı olacak. Bu sloganla Kılıçdaroğlu’nun üç yıl boyunca yaptığı görüşmelerde toplumsal kesimlere verdiği sözleri için “Unutmadım, şimdi çözüm aşamasına geçiyoruz” mesajını iletmek hedefleniyor. ‘#SanaSöz’ ifadesini geçtiği şarkı seçim kampanyasında kullanılacak. Ana kampanyanın içinde çeşitli katmanlarda farklı kampanyalar yürütülerek toplumun tüm kesimleri hedefleniyor.

CHP’de endişe taşıyan seçmen gruplarının ikna edilmesi ilk hedef olarak geçerliliğini koruyor. İki yıl süresince görüşülen ve CHP’nin anlatıldığı kentlerde yerel anketlerle son durum öğrenildikten sonra, kentlerde istenen sonuçların elde edilmemiş olması halinde yeni ziyaretler planlanması hedefleniyor. Bu bağlamda yeni buluşmalarla Kılıçdaroğlu kendisini seçmene bir kez daha anlatacak.

‘Tek bir zafere ihtiyacımız var’

Kampanya sürecinde sosyal medya önemli bir yerde dursa da Kılıçdaroğlu’nun sık sık “Seçim sahada kazanılır” dediği de öğrenildi. Sosyal medyanın ‘sahte zafer’ havası oluşturduğunu düşünen CHP’li kurmay partide öne çıkan düşünceyi şöyle anlattı:

“Sosyal medyanın gücünü yadırgamıyoruz ve buraya gereken önemi veriyoruz. Lakin medyanın büyük bölümünün ele geçirildiği ülkede, sosyal medya da mahallelere bölünmüş durumda. Her mahalle birbirine propaganda yapıyor. Bizler bu aşamada doğrudan seçmene kendimizi anlatacağız ki aklında kalan soruyu cevaplayabilelim. Bizim tek bir zafere ihtiyacımız var, sahtelerine değil.”