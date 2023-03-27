Diken

Yaramazlara biraz batar!

CHP’den Özlem Zengin’e destek: Yalnız hissetmesin

Yeniden Refah Partisi’nin (YRP), 6284 talebine itiraz ettiği için parti tabanınca hedef gösterilen AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin’e CHP’den destek geldi.

Özlem Zengin. (AA)

Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) cumhur ittifakına katılmak için öne sürdüğü 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un değiştirilmesi talebine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Deryan Yanık ve AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin’den gelen itirazlar parti tabanında rahatsızlığa yol açmıştı.


Zengin, bunun üzerine yalnız bırakıldığını belirtmiş ve “Yorgunum. Yalnızlıktan da yorgunum, camiamızın içinde bulunduğu durumu değerlendirirken de hüzün duyuyorum” demişti.

Konuya dair konuşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Zengin’e destek verdi:

“Özlem Hanım, ‘Kadına şiddeti engellemeyi amaçlayan yasa, ittifak pazarlıklarına malzeme yapılamaz’ dediği için, kendi camiasından saldırıya uğradı. Bu tehditlere, bu saldırılara saray neden sessiz? Çünkü tek adam şahsım rejiminin başı, koltuk telaşına düştü. Onun tek önceliği, ne pahasına olursa olsun, koltuğunu korumak. Koltuk için feda etmeyeceği hiç kimse, feda etmeyeceği hiçbir ilke ve değer yok. Erdoğan koltuktan kalkmamak için partisinin grup başkanvekilini feda etmeye, dünden hazır. Özlem Hanım, kendisini yalnız ve yorgun hissetmesin. Bu ülkenin tüm vicdan sahipleri kendisinin yanındadır.”

6284 tartışması: AKP’li Özlem Zengin yalnızlıktan yorulmuş

Yeniden Refah, 6284’te ‘radikal şeyler’ istemiyormuş

Kılıçdaroğlu: Cumhur ittifakı kadına şiddeti savunan bir birlikteliğe dönüşmüştür

YRP’nin talebine AKP’li Zengin’den ret: 6284 sayılı kanun kırmızı çizgimizdir

Mesele kadına şiddeti önlemekse AKP ve YRP neyin pazarlığını yapıyor?

AKP’de YRP’nin 6284 talebine karşı çatlak sesler

AKP’lilere göre 6284’e sahip çıkan Yanık ittifakı zora soktu

Fatih Erbakan’a göre ha faşizm ha feminizm

YRP’nin talebini bakan reddetti, Yıldırım olumlu karşıladı

AKP’lilere göre 6284’e sahip çıkan Yanık ittifakı zora soktu

Yeniden Refah’ın ‘AKP kabul etti’ dediği maddeye bakandan itiraz

Yeniden Refah Partisi: AKP, ittifaka katılım için sunduğumuz 30 maddeyi de kabul etti

SON HABERLER

Akşam Postası / 27 Mart 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.