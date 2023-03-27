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Yaramazlara biraz batar!

Diyarbakır’da çocuğa işkence: İtiraz üzerine iki polis daha tutuklandı

Diyarbakır’da 14 yaşındaki Y.D.’ye işkence ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan emniyet amiri ve bir polis itiraz üzerine tutuklandı. 

Fotoğraf: Temsili (AA)

Diyarbakır Barosu, 14 yaşındaki Y.D.’nin Lice’de polisler tarafından alıkonduğunu, öldüresiye dövüldüğünü, daha sonra da ağzı ve ellerini bağlanarak bataklığa atıldığını açıklamıştı. Baro suç duyurusunda bulunmuştu. 


Diyarbakır valiliği, konuya ilişkin gözaltına alınan beş polisten üçünün tutuklandığını duyurmuştu.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre itiraz üzerine emniyet amiri A.O ve diğer polis de tutuklandı. 

Bu arada polislerin ulaşılan ifadelerinde çelişkili yanıtlar verdiği görülmüştü.

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