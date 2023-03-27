Prof. Yaltırak: İstanbul’da çok dile getirilmeyen riskli zeminler var

Jeofizikçi Prof. Dr. Cenk Yaltırak, İstanbul’da çok dile getirilmeyen zemini riskli bölgeler bulunduğunu, bunlar arasında ‘Haliç sahilleri, Kağıthane, Kasımpaşa, Beşiktaş, Göktürk, Vatan Caddesi’nin de yer aldığını söyledi.

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Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden sonra gözler olası İstanbul depremine çevrildi. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni imar düzenlemesi üzerinde çalışıyor.

İstanbul’daki konutların yüzde 20’sinin dere yatakları üstünde olduğunu belirten uzmanlar, zemin için ‘sıvılaşma’ uyarısı yapıyor.

Son depremlerde dere yataklarına kurulan binaların yerle bir olduğu görülmüştü. İstanbul’da da Ayamama, Kurbağalıdere, Ortaköy, Dolapdere gibi eski dere yataklarına kurulan semtler var. Uzmanlara göre olası Marmara depremi, bu bölgeler için büyük risk oluşturuyor.

Milliyet’ten Mert İnan’a konuşan Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, İstanbul’daki yerleşim alanlarının yüzde 20’sinin gevşek dere yatakları üzerine oturduğunu söyledi: ”Örneğin Zeytinburnu Veliefendi Hipodromu’nun çevresi, Çırpıcı veya Ataköy Ayamama Deresi’nin olduğu yerler sıvılaşma riski olan zeminler. Sahil bölgeleri imara açıldı ve binalar sağlam deniyor ancak oralarda açık söylüyorum sıkıntılar yaşanacak. Kıyı bandında heyelan riskli alanlar Avcılar, Ambarlı bölgeleri.”

Yaltırak: Dolgu alanlar çok riskli

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Cenk Yaltırak da bu bölgelerin zeminin taşıma gücünün düşük, deprem yükleri altında sıvılaşma eğiliminde olduğunu belirtti: “Silivri’den eski İstanbul’a uzanan sahil kesimdeki formasyonlar, gevşek ve heyelanlı alanlar olarak tanımladığımız, deprem dalgalarının büyütmesine yol açacak özellikte. Bölgenin zemini, kil, silt, kum ve çakıldan oluşuyor. Marmara kıyılarını oluşturan sahil bandı da alüvyonlardan oluşan bir bölge olduğundan zemin riskli yerlerden. Çok dile getirilmeyen riskli zeminler arasında Haliç sahilleri, Kağıthane, Kasımpaşa, Beşiktaş, Göktürk, Vatan Caddesi de yer alıyor. İstanbul’da insan eliyle yapılan dolgu alanlar da çok riskli.”