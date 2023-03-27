İnce ‘iki banka hesabı’ iddiasını retweet’le geçiştirdi 

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, gazeteci Sevilay Yılman’ın ‘iki banka hesabı’ iddiasına bir parti yöneticisinin tweet’ini retweet’leyerek karşılık verdi.

Muharrem İnce ve Sevilay Yılman. (AA-YouTube)

Gazeteci Sevilay Yılman, TV 100’de katıldığı bir programda şunları söylemnişti:

*Muharrem İnce partiyi kurduktan sonra iki hesapla yola çıkıyor. Birisi parti hesabı, burası açık bunu gösteriyor.

*Buradan kendisine çağrı yapıyorum, Muharrem bey kendi hesabınızı lütfen açın, kendi hesabınızdan partiye destek olmuşsunuz.

*Zaman zaman parti hesabı yetmediği için ödediniz. Kendi hesabınızdan destek oluyorsunuz.

*Bakın bir araba kiralıyorsunuz, Vito, lüks (araç)… Kendi diyor ya, “Kendi arabamla geziyorum.” Kendi arabasıyla falan gezmiyor, orası göstermelik.

*Bir gazeteci olarak ben bunu gördüm. Ben sayın İnce’nin kendi hesabını, partiye kaynak aktardığı hesabını açmasını istiyorum.

İnce’den retweet’le yanıt

İnce’yse Yılman’ın açıklamalarına parti içinden gelen bir yanıtı retweet ederek yanıt verdi.

İnce, Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Hasar’ın şu mesajını retweet etti:

*Hazine yardımı almayıp inanılmaz paralar harcayan partilerin finansal kaynaklarını araştırmayıp geçmişte başımıza açtıkları sorunları görmezden gelerek aramızdaki imeceyi sorgulayanlara yazıklar olsun!

*Hangi billboardda, hangi TV kanalında reklamımızı görebildiniz?

*AKP’nin bir mitingde harcayacağı paranın yarısı bile yok bizde! O da, 100-200 TL’lik bağışlar ve mv aday adaylıkları sayesinde oldu.

*Şerefimi, haysiyetimi ortaya koyuyorum! Gelsinler, partide 1 TL haram para bulsunlar, sonra konuşsunlar! Biz de gereğini yapalım!