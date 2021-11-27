Akşam Postası / 27 Kasım 2021

Anket: ‘Millet ittifakı’, ‘cumhur ittifakı’nı geride bıraktı

MAK Araştırma’nın son anketine göre Saadet Partisi de dahil edildiğinde ‘millet ittifakı’nın oyu, ‘cumhur ittifakı’nı geride bıraktı.

Vergi, ceza ve harçlara yüzde 36,2 zam

Resmi Gazete’de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak belirlendi.

BioNTech-Pfizer’dan Omicron varyantı için 100 günde yeni aşı hedefi

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ve ABD’li ilaç şirketi Pfizer, Covid-19’un yeni ortaya çıkan Omicron varyantının mevcut aşıyı etkisiz kılması durumunda yaklaşık 100 gün içinde yeni bir aşı geliştirebileceklerini duyurdu.

Erdoğan talimat verdi: ‘Döviz kurlarında manipülasyon’ iddiası araştırılacak

Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine ‘döviz piyasasındaki manipülasyon’ iddialarının araştırılması için harekete geçti.

Valilik ‘orantısız güç’ dedi: ‘Meydan dayağı’ sonrası bir polis açığa alındı

İzmir Valiliği, polisler tarafından sokak ortasında dövülen bir adamın görüntülerinin yer aldığı videoyla ilgili açıklamasında bir polis memurunun açığa alındığını duyurdu.

Bilim kurulu üyesi: Aşı yaptırmamış olanların riskleri çok büyük

Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, aşı yaptırmayan ve tamamlamayanların büyük risk altında olduğunu belirterek, “Bu süreç biraz daha böyle devam edecek gibi görünüyor. İnşallah en kısa zamanda bu tünelden çıkar ve normal hayata döneriz” dedi.

Prof. Ceyhan: Yerli aşıda bilimsel kurallar açısından sakıncalı durumlar var

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, acil kullanım onayı başvurusu yapılan yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC’la ilgili bir bilimsel açıklama yapılmadığını belirtti.

Demirtaş’a yanıt mı? Akşener’in yardımcısı ‘HDP’yle iş tutmayız’ dedi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, partisinin tek bir çizgisinin olduğunu belirterek bir kez daha HDP’yle bir arada olmayacaklarını söyledi.

Babacan, kendi dönemiyle ‘başkanlık sistemi’ni karşılaştırdı: Hesap ortada

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hükümetin ülkeyi ‘eski karne günlerine döndürdüğünü’ söyledi.

MB’nin faiz indirimlerine rağmen tüketici kredi faizleri yükselişte

Merkez Bankası’nın toplamda 400 baz puana ulaşan faiz indirimlerine rağmen ihtiyaç kredilerinde düşüş yaşanmadı, hatta artış gözlemlendi. Ticari krediler tarafında ise yaklaşık 211 puanlık gerileme var.

Bakanlıktan Müslüme’nin ölümüyle ilgili çıkan haberlere erişim yasağı talebi

Mersin’in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra 7 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulunan üç yaşındaki Müslüme Yağal’ın ölümüyle ilgili haberlere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yayın yasağı talep etti.

Alibeyköy barajı alarm veriyor: Su dolu alanlarında artık keçiler otluyor

Fotoğraf: DHA

İstanbul’un barajlarında doluluk oranı yüzde 41,44’e geriledi.

Zamlar sonrası TESK’ten taksit artışı talebi

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, doların fırlaması sonrası fiyatları ciddi şekilde artan beyaz eşya ve elektronik ürünler gibi gruplarda taksit sayısının artırılmasını istedi.

Kılıçdaroğlu: Türkiye’nin bu ayıptan kurtulması lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Barış akademisyenleri’yle ilgili olarak “Savcılık soruşturma açmış takipsizlik vermişse, mahkeme beraat vermişse; bunların tamamının görevlerine iade edilmesi lazım, Türkiye’nin bu ayıptan kurtulması lazım” dedi.