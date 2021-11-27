Özhaseki: Aç, dağlarda yaşayan insanlar vardı; bizimle sosyal yardımlar kurumlaştı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Türkiye’de dağlarda aç yaşayan insanların bulunduğunu, kendileriyle sosyal yardımların kurumsallaştığını söyledi.

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AA’nın haberine göre Antalya’daki etkinlikte konuşan AKP’li yönetici, parti olarak yerel seçimlerde her seferinde birinci parti çıktıklarını, şu anda 805 belediyenin ‘AK kadroda yer aldığını’ söyledi.

1994 yerel seçimlerini milat olarak gördüğünü dile getiren Özhaseki, 1994 öncesi ideolojik belediyecilik anlayışının hakim olduğunu bildirdi.

Belediye yönetimlerinin hizmet düşünmediğini, İstanbul’da günlerce su sıkıntısı yaşandığını, çöplerin sokaklarda biriktiğini anlatan Özhaseki, ‘yolsuzlukların da had safhada olduğunu’ savundu.

AKP’li yönetici, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da büyükşehir belediye başkanlığını kazanmasıyla kentin çehresinin değiştiğini, ‘Anadolu’nun her köşesinde AK kadroların hizmete gelmesiyle de şehirlerde dev projelerin hayata geçmeye başladığını’ belirtti.

Özhaseki, mazeret üretmediklerini, kimseyi birbirinden ayırmadıklarını, gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek şöyle konuştu: “Aç, dağlarda yaşayan insanlar vardı, bizimle sosyal yardımlar kurumlaştı. Hem sosyal hem hizmet belediyecilik ivme kazandı. Cumhurbaşkanımızın destekleriyle de büyük yatırımlar yapmaya başladık. 30 yıl önceki Antalya’yı biliyorum, en az iki dönem bile Menderes beyin yaptığı projeler ortada. Şimdikiler zekatını bile yapamıyor. Türkiye’nin her yerinde Allah’a hamdolsun güzel işler yaptık. Marka şehirler dediğimiz kavram ortaya çıktı. Cumhurbaşkanımız da bütün projelerimizin arkasında durdu.”