Güllük sokağa çıktı: ‘Soygun var, su 10.75 lira’

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Güllük beldesinde vatandaşlar belediyenin su ve kanalizasyon hizmetini özelleştirmesini ve kendilerine fahiş fiyattan verilmesini protesto etti.

Ellerinde ‘Soygun var’ dövizleri taşıyan belde halkı, kullanmadıkları suyun tonuna şu anda 10.75 lira ödemek zorunda kaldıklarını belirterek bu fiyatın Bodrum’da 3,88 lira, Ören’deyse 1,94 lira olduğunu kaydetti.

2005 yılında Milas Belediyesi, bir imtiyaz sözleşmesiyle Güllük beldesinde su ve kanalizasyon hizmetini özelleştirmişti. Türkiye’de tek olan bu uygulamayla su ve kanalizasyon hizmetleri 35 yıllığına özel bir şirkete devredilmiş oldu.

Ancak 15 yıl boyunca beldede ne bir kanalizasyon yatırımı yapıldı ne de musluktan akan su içilebilir hale getirildi.

Belde halkı bu duruma “Tüketici olarak hizmet sağlayıcımızı seçim hakkımızın olmadığı bir yerde ancak en temel insan haklarından olan ‘içilebilir, ulaşılabilir, ucuz (ve hatta bedava) su hakkı‘ ile ‘etkin ve sıhhi bir arıtma ile sağlıklı bir ortamda yaşama hakkımız’ ihlal edilmektedir” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Fotoğraflar: Diken

‘İçemediğimiz, yemek yaparken kullanamadığımız su’

Güllük Körfezi Koruma Platformu, konuyla ilgili açıklamasında şöyle dedi:

“İçemediğimiz, yemek yaparken kullanamadığımız suyun tonuna (şimdilik) 10.75TL ödemek, ödediğimiz paranın karşılığını alamamak ve bu konuyla ilgili karşımızda muhatap bulamamak isyanımızı çoğaltmaktadır! Bu ihtiyaçlarımızı karşılamak için fazladan bedel ödeyip şişelenmiş su alıyoruz veya pahalı filtrasyon sistemleri kullanıyoruz.

Güllük Körfezi, Kentsel Atıksu Yönetmeliğine göre Hassas Alan olarak belirlenmiş, ve buraya deşarj edilen suyun Ek IV Tablo 2’deki kriterlere göre arıtılması gerekmektedir.

Denize deşarj edilen atık suyun ve musluktan akan suyun mikrobiyolojik, kimyasal, fiziksel olarak denetimleri yapılmakta mıdır? Muhatabımız kimdir? Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu denetimi yapmakta mıdır? Milas Belediyesi bu denetimleri yapmakta mıdır? MUSKi/Muğla Büyükşehir Belediyesi bu denetimleri yapmakta mıdır?

Şirket güvence bedellerini güncelleme adı altında kendine yeni bir finans kaynağı yaratmıştır. Gelen tepkiler sonucunda, şimdilik bundan vazgeçmiş gibi görünse de, gelecekte yine bu ve bunun gibi hukuksuz işlemleri devam edeceğine unutmamak gerekiyor. İmtiyaz sözleşmesini alan şirket, kamu hizmeti vermeye talip bir şirketten çok para toplamaya çalışan bir yapı görünümü vermektedir.

İmtiyaz sözleşmesinin devredilemeyecegine dair hüküm olmasına rağmen, sözleşme devredilmiş ancak kimse bu konuda gereğini yapmamıştır!

Biz artık bakanlıklar ve belediyeler arasında kimin sorumlu olduğuna dair suçlamaları dinlemek istemiyoruz! Bu sorunun hemen bugün çözülmesini istiyoruz! Vatandaşın su hakkı ve sağlıklı ortamda yaşama hakkını ihlal etmeden gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyoruz.

Tüm kurumları, vatandaşın yani kamunun yanında olmaya, kamu yararını gözetmeye çağırıyoruz.”