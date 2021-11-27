Bakanlıktan Müslüme’nin ölümüyle ilgili çıkan haberlere erişim yasağı talebi

Mersin’in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra 7 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulunan üç yaşındaki Müslüme Yağal’ın ölümüyle ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaptı.

Fotoğraf: DHA

Kış mevsimi nedeniyle Mersin’in sahil kesimlerinde konaklamak için göç eden Sarıkeçili Yörükleri’nden Yağal ailesi, 10 Kasım’da Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurduğu sırada Müslüme kaybolmuştu.

Ölümüne ilişkin sekiz aile üyesi adliyeye sevkedilmiş, dede Hasan Yağal tutuklanmıştı.

Dede Yağal’la ilgili DNA testine dayandırılan bazı iddialar ortaya atılmıştı.

Bakanlık Müslüme’nin ölümüyle ilgili çıkan haberler nedeniyle açıklama yapma gereği duyulduğunu belirterek şunları kaydetti: “Mersin’in Gülnar ilçesinde çocuk Müslüme‘nin cansız bedeninin bulunmasının hemen ardından Bakanlığımız uzmanları aile ile inceleme, rehberlik ve psikososyal destek çalışmalarına başlamıştır.

Aile bireyleri ile yapılan görüşmeler ve hanede gerçekleştirilen sosyal inceleme neticesinde, dört çocuk hakkında devlet koruması kararı alınmıştır. 1 ve 15 yaşındaki kız çocukları ile ailenin 18 yaşından küçük 2 erkek çocuğu kolluk kuvvetlerinin desteği ile Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda bakım ve koruma altına alınmıştır.

Ayrıca Anne S.Y. de bir kadın konukevine yerleştirilmiştir.

Çocukların ikincil örselenmeye maruz kalmasını engellemek ve kamuoyunda bilgi kirliliğinin önüne geçmek için ilgili birimlere, gizlilik kararına riayet edilmesi yönünde başvuruda bulunulmuştur. Gerçeklerle, haber alma ve basın özgürlüğüyle bağdaşmayan bir kısım haberlerle ilgili erişim yasağı kararı alınması talep edilmiştir.”