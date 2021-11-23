Müslüme’nin dedesi tutuklandı

Mersin’in Gülnar ilçesinde 3 yaşındaki Müslüme Yağal’ın ölümüne ilişkin adliyeye sevk edilen sekiz aile yakınından biri tutuklandı.
AA’nın haberine göre cenazesi 20 Kasım’da Karaman’da toprağa verilen Müslüme’nin ölümüne ilişkin dün adliyeye sevk edilen çocuğun anne, baba, kardeşleri ve bazı aile yakınlarının da arasında olduğu kişilerin savcılık sorgusu tamamlandı.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan dede H. Yağal tutuklandı. Diğer aile yakınları savcılıkça serbest bırakıldı.
Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım’da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme’nin kaybolduğunu belirten Yağal ailesi durumu ilgililere bildirmişti.
Kayıp kız çocuğunun cesedi 19 Kasım’da bulunmuştu.