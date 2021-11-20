Müslüme’nin cenazesine karakolda işlemleri bitmeyen anne-babası katılamadı

Mersin’in Gülnar ilçesinde ailesi çadır kurarken ortadan kaybolan ve 10 gün sonra 7 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulunan üç yaşındaki Müslüme Yağal’ın cenaze törenine anne ve babası ifadeleri bitmediği için katılamadı.

Fotoğraf: DHA

Kış mevsimi nedeniyle Mersin’in sahil kesimlerinde konaklamak için göç eden Sarıkeçili Yörükleri’nden Yağal ailesi, 10 Kasım’da Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurduğu sırada Müslüme kaybolmuştu.

Bu sabah otopsisi tamamlanan Müslüme’nin cenazesi, dayısı Ercan Yağal ile ablası Nurcan Özcan tarafından teslim alındı ve memleketleri Karaman’a getirildi. Çeltek Mahallesi’nde bulunan Kazalpa Mezarlığı önüne getirilen minik Müslüme için cenaze namazı kılındı.

Müslüme’nin ölü bulunmasının ardından gözaltına alınan annesi Selvi Yağal, babası Mehmet Yağal ve bazı akrabaları, jandarma karakolunda ifade işlemleri bitmediği için cenaze törenine katılamadı.

Abla Nurcan Özcan, kardeşinin canlı bulunacağını umut ettiklerini belirterek şunları söyledi: “Herkes çok umut etti canlı bulunsun diye ama nasip olmadı. Allah’ım sevdiğini çabuk yanına alıyormuş. Melek oldu, gitti. Bunu hiç düşünmedim. Belki düşünmek istemedim. Müslüme bulunduğu yere kendi imkanları ile gidemez. Görevliler cenazeyi çıkarırken bile zorlanmış. Görevlilerin zorlandığı yere çocuğun kanadı mı var da gitsin? Anne ve babamın burada olmasını çok istedim. Soruşturmaları devam ediyordu. O nedenle olmadı. Cenazemizi aileden tek ben kaldıracağım. Annemin görevi bana kaldı. Onlar Müslüme’yi hiç göremedi. Hiç bulunmasaydı bizim için daha kötü olurdu. Her an bulundu mu, bulunacak mı, gelecek mi diye yaşayacaktık ama şimdi mezarı belli olacak. Her an gidebileceğimiz, dua edebileceğimiz bir mezarı oldu.”