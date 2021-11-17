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Yaramazlara biraz batar!

Mersin’de üç yaşındaki Müslüme’nin kaybolduğu bölgede kan izine rastlandı

Mersin’in Gülnar ilçesinde ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada, 10 Kasım’da kaybolan üç yaşındaki Müslüme Yağal’ın arandığı bölgede kan izine rastlandı.

Kış mevsimi nedeniyle Mersin’in sahil kesimlerinde konaklamak için göç eden Sarıkeçili Yörükleri’nden Yağal ailesinin 10 Kasım’da Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada kızları Müslüme kaybolmuştu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), itfaiye, jandarma ve çeşitli belediye ekiplerinin katıldığı arama çalışmaları başlatılmıştı. Çevre halkının da destek verdiği çalışmalarda küçük kızdan bir haber alınamamıştı.


Havanın kararınca ara verilen çalışmalara sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. 300 kişinin, drone, arama kurtarma köpekleri ve termal kamerların desteğiyle menfezlerde arama yaptığı bölgedeki bir kayanın üzerinde kan izine rastlandı.

Olay yeri inceleme ekipleri kayadaki izden numune aldı ve kan örneği üzerinde inceleme başlatıldı. Kan izinin kime ait olduğunun tespit edilmesi beklenirken Yağal ailesinin bölgedeki endişeli bekleyişi devam ediyor.

Mersin’de, 10 Kasım’da kaybolan üç yaşındaki Müslüme’den haber yok: 300 kişi arıyor

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