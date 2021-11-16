Mersin’de, 10 Kasım’da kaybolan üç yaşındaki Müslüme’den haber yok: 300 kişi arıyor

Mersin’in Gülnar ilçesinde ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada, 10 Kasım’da kaybolan üç yaşındaki Müslüme Yağal’dan hala haber yok.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre kış mevsimi nedeniyle Mersin’in sahil kesimlerinde konaklamak için göç eden Sarıkeçili Yörükleri’nden Yağal ailesinin 10 Kasım’da Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada kaybolan kızları Müslüme’nin bulunması amacıyla başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), itfaiye, jandarma ve çeşitli belediye ekiplerinin katıldığı çalışmalara bölge sakinlerinin de destek veriyor; drone ve arama kurtarma köpekleri kullanılıyor.

Dün hava kararınca ara verilen çalışmalar sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Çalışmalar, Müslüme Yağal’a ait olduğu değerlendirilen ayak izine rastlanan bölgede yoğunlaştırıldı.



Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, arama çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü anlatarak, “Yedi gündür devletin bütün kurumları, Gülnar ve çevre belediye başkanlarımız ve ekipleri burada. İlk günkü heyecan ve ümitle Müslüme’mizi arama çalışmaları devam ediyor. İnşallah bulacağız” dedi.

Ünüvar, henüz somut bir bulguya rastlanmadığını belirterek şöyle devam etti: “12 kilometre çapındaki bir alanda basılmadık yer, bakılmadık çalı dibi, aranmadık kaya kovuğu kalmadı. Ümit bitseydi zaten burada bugün 300 kişi olmazdı. 300 kişi şu anda arama ve tarama faaliyetlerine katılıyor. Farklı bir göz, farklı bir kayanın veya çamın dibinden geçerken farklı bir şey görür ümidiyle arıyoruz.”

