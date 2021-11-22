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Yaramazlara biraz batar!

Cansız bedeni bulunan üç yaşındaki Müslüme Yağal’ın ölümüne yayın yasağı

Mersin’in Gülnar ilçesinde 3 yaşındaki Müslüme Yağal’ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan sekiz aile yakını, adliyeye sevk edildi. Silifke başsavcılığı olayla ilgili yayın yasağı getirdi.

Fotoğraf: DHA

Cenazesi 20 Kasım’da Karaman’da toprağa verilen Müslüme’nin ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.


Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığınca 19 Kasım’da gözaltına alınan çocuğun anne, baba, kardeşleri ve bazı aile yakınlarının da arasında olduğu kişilerin sorgusu tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen sekiz kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Silifke başsavcılığının yazılı açıklamasında 19 Kasım’da şu ifadelere yer verildi: “Çocuğun ailesinin 10 Kasım tarihinde kızlarının kayıp olduğunu ihbar etmesi üzerine mülhakatımız Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığınca kayıp çocuk olayıyla ilgili derhal soruşturma açılarak geniş kapsamlı arama işlemleri başlatılmıştır.

Çocuğun cansız bedeninin bulunmasının ardından aralarında aile bireylerinin bulunduğu sekiz kişi hakkında aynı gün Gülnar başsavcılığınca gözaltı kararı verilmiştir. Ayrıca soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılması için yayın yasağı kararı alınmıştır. Adı geçen kişilerin ifade alma işlemleri ve delil toplama faaliyetleri halen devam etmekte olup soruşturma tüm yönleriyle, hassasiyet ve titizlikle yürütülmektedir.”

Ne olmuştu?

Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım’da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme’nin kaybolduğunu belirten Yağal ailesi durumu ilgililere bildirmişti. AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmış, kayıp kız çocuğunun cesedi 19 Kasım’da bulunmuştu.

Jandarma ekipleri, aile bireylerini ve bazı akrabalarını ifadelerini almak üzere karakola götürmüştü.

Müslüme Yağal’ın cenazesi 20 Kasım’da Karaman’da toprağa verilmişti.

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